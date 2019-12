Oglasila se ABA liga o slučaju "Podgorica"

Regionalna ABA liga je na svom zvaničnom sajtu izdala kratko saopštenje za javnost u vezi s utakmicom između Budućnosti i Crvene zvezde.

Taj meč nije odigran u prvobitno planiramo terminu u ponedjeljak od 18 časova, pošto se gosti nisu pojavili, kako su rekli, iz bezbjednosnih razloga.

U saopštenju se ne navodi da je utakmica pripala domaćima službenim rezultatom 20:0, niti da će utakmica biti odigrana u nekom drugom terminu.

"Utakmica 13. kola ABA lige između Budućnosti i Crvene zvezde zakazana za 30. decembar 2019. u 18 časova nije odigrana u ranije predviđeno vreme jer se ekipa Zvezde nije pojavila na terenu u SC Morača. Javnost će biti blagovremeno obaviještena o svim daljim koracima ABA lige u vezi s ovim slučajem", saopšteno je na sajtu regionalnog takmičenja.

Game between Budućnost VOLI and Crvena zvezda mts did not take place tonight. More at: https://t.co/gi61UlLHbA #ABALiga