Oglasio se Kalinić: Boli me, izjava o Kosovu je loše shvaćena

Nikola Kalinić vratio se ove sezone u Crvenu zvezdu i od trenera Dejana Radonjića dobio "ključeve tima" u ruke.

Međutim, njegov povratak je u sjenci njegove izjave od prije dvije godine kada je govorio o Kosovu tom aktuelnom političkom pitanju.

Tada je istakao da "Kosovo i Metohija već nekoliko decenija nije naše i da bi sa time morali da se pomirimo".

"Hajde da rešimo više taj problem, izvučemo šta možemo i nastavimo dalje. Niko ne živi od prošlosti i što se pre pomirimo sa sadašnjošću i nastavimo dalje, bolje će nam biti. Nismo nebeski narod, niti smo ikada bili, imali smo svetlih momenata u prošlosti, ali moramo da se pomirimo s tim da smo sada mala i nebitna tačka na ogromnoj mapi sveta", izjavio je tada Kalinić.

Zbog toga je od strane Zvezdinih navijača dočekan uvredama i zvižducima, najavljen je čak i bojkot, zbog čega se oglasio Kalinić.

"Žao mi je što je moja izjava oko Kosova i Metohije pogrešno preneta, shvaćena i protumačena. Zbog svega toga se loše osećam i to me kao mladog čoveka boli. Nisam imao nameru da bilo koga povredim, bilo kojom svojom izjavom i potezom, i ako se to dogodilo, izvinjavam se. Moram da naglasim da je za mene Kosovo i Metohija neizostavni deo Srbije i da tako treba da ostane zauvek", rekao je Kalinić za Sport klub i dodao:

"Mislim da je važno da podsetim javnost da sam sa reprezentacijom svoje države Srbije osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u Madridu 2014. godine, kao i na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine. Osvajač sam Evrolige 2017. godine u Istanbulu, gde sam po završetku finalne utakmice stavio na sebe zastavu svoje države Srbije. U prilog svemu ovome, odlučio sam da doniram jednu svoju mesečnu platu crkvi namenski za pomoć srpskom narodu na Kosmetu".