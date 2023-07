Oglasio se i beogradski muftija poslije Mirotićeve objave

Košarkaš Nikola Mirotić odjednom je šokirao javnost kada je objavio da neće doći u Beograd tvrdeći da su mu prijetili. Nakon ove objave, već danima se u Srbiji raspravlja o potezu Mirotića, a oglasio se čak i Muftija Mustafa Jusufspahić. On ne krije da je veliki navijač Partizana, pa mu nije drago zbog onoga što je uradio nekadašnji NBA as.

Mirotić je jedan od natraženijih košarkaša Evrope nakon što je napustio Barselonu i bio je na pragu Partizana.

"Poštovani, cijeli svoj život sam posvetio potrazi za istinom i pravednim odnosom prema svima i svemu. To je trnovit put koji zahtjeva posvećenost i predanost, baš kao što sam veliki dio svog života dao košarci pokušavajući da budem dobar u njoj i uvijek igrajući kao dio tima. Zaista, košarka je postala dio mog života, ali kao igra, kao želja da stalno napredujem i prevazilazim sebe. Tako jedno utiče na drugo, razvoj košarke kao igre i razvoj i rast moje ličnosti. Ja želim taj put da nastavim. Želim da igram košarku i radujem se svojoj igri. Takođe želim da moja porodica dijeli tu radost. Međutim, već sedmicama izlaze najrazličitije informacije o meni i nastavku moje karijere. Mimo moje volje i želje, i bez moga znanja, a svakako daleko od istine, objavljuju se nasumično pisani tekstovi. Neki od njih su bili mašta i proizvoljni zaključci pojedinaca i medija i sve je to izazvalo veliku pažnju, koju moja porodica i ja nismo željeli. Kako su u javnost dospjele izvjesne informacije o daljem nastavku moje karijere u KK “Partizanu”, počele su prijetnje i uvrede koje su me veoma iznenadile i povrijedile, jer ne želim da budem osoba koja će dijeliti ljude po bilo kom osnovu, a kamoli po bojama kluba. Odlučio sam da ne budem dio takve atmosfere i da ne želim ni sebe, ni svoju porodicu, da izlažem daljim neprijatnostima. Istine radi, moram napomenuti da ni jedna prijetnja nije došla iz tabora KK ”Crvena zvezda” i da sa njima uvijek imam dobru komunikaciju i punu poštovanja. Takodje, želim da istaknem da moja želja da igram za tim u Srbiji nije bila uslovljena niti finansijskim ponudama, niti bojama bilo koga kluba, jer sam želio da igram u zemlji koju volim, ali stvari jednostavno nisu išle u tom pravcu. Zahvaljujem se KK “Partizan” na ukazanom povjerenju i želji da budem dio njihovog tima, ali sam ipak doneo odluku da je za moju porodicu i mene najbolje da karijeru nastavim u nekom od evropskih timova izvan Srbije", poručio je Mirotić.

Muftija se oglasio poslije objave košarkaša.

"Ko nema svoju riječ i nije dostojan našeg Partizana. Idemo dalje", poručio je Jusufspahić na svom Twitter profilu.

"Nije mi želja da bilo koga vrijeđam već da podsjetim na ono vrijeme kad je riječ značila nešto. Namjera mi je da podsjetim i podstaknem da ipak riječ svoju čuvamo i držimo. Pa eto još uvijek možemo zar ne?", upitao je on u svojoj drugoj objavi.

I dok je većina hvalila muftiju zbog takvih riječi, bilo je i kritika zbog napisanog.

"Gospodine Muftija, kada govorite o Nikoli Mirotiću, treba da ustanete, iz poštovanja prema Čovjeku prije svega, nekome ko je uradio više za naš narod nego svi mi ovdje zajedno. A to ko je kome i šta obećao, vrijeme će pokazati", jedan je od odgovora na objavu Jusufspahića, prenosi "SportSport".