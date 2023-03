Oklahoma platila ceh Klipersima, Ingram zablistao (VIDEO)

Od januara Klipersi nikoga nisu razbili, uglavnom su dobijali tijesne mečeve. Ceh je platila noćas Oklahoma, Domaćin je bez Pola Džordža koji sigurno neće biti na parketu do kraja regularne sezone, početkom druge nedjelje aprila, tim iz Los Anđelesa je lagano slavio. Kavaj Leonard je ubacio 32 poena, strašna serija od 27:12 u trećoj četvrtini bila je previše za goste. Klipersi su u tom periodu, i na početku posljednjeg kvotera ubacili sedam trojki bez promašaja. Na kraju su trojke šutirali blizu 50 odsto. Vestbruk je završio sa 24 poena i 7 asistencija, na drugoj strani Džildžes Aleksander po običaju najefikasniji sa 30 koševa.

Prvi tripl-dabl u karijeri za Brendona Ingrama. Ubacio je 30 poena, imao 11 skokova i 10 asistencija, Pelikansi su stigli do važne pobjede protiv Hornetsa. Hornetsi su bili blizu do posljednje četvrtine, ali su se umorili i na kraju ostali sa sedam zdravih igrača.

Drama u Njujorku, pobjeda je otišla u Ohajo. Isak Okoro je u posljednjoj sekundi iz ugla pogodio trojku, završio je sa 11 poena, ali na kraju velika radost Kavsa koji su i teorijski u plej-ofu, prvi put poslije pet godina. Donovan Mičel je ubacio 31 poen, Mobli dodao 26, uz 16 skokova, dabl-dabl je napravio i Džaret Alen protiv bivšeg kluba. Za Bruklin ovo je peti poraz u nizu, nisu pomogla ni 32 poena Bridžisa, Dinvidi je brojao do 25.

ISAAC OKORO FOR THE WIN WHAT A FINISH. pic.twitter.com/21XgHBFyRB