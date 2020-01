Ol Star: Može li Jokić da ispiše istoriju?

Srpski košarkaš Nikola Jokić mogao bi u noći između četvrtka i petka da ispiše istoriju srpske košarke u NBA ligi.

Jokić je prije godinu dana postao prvi košarkaš još od Peđe Stojakovića koji je izabran za Ol-star tim.

Prije Stojakovića to je pošlo za rukom Vladu Divcu, koji je 2001. godine prvi, a i posljednji put igrao na utakmici najvećih košarkaških zvijezda na svijetu.

Srbija nikada nije imala startera na Ol-star meču i to bi moglo da se promijeni u noći između četvrtka i petka, prenosi B92.

Glasanje za startera funkcioniše tako što 50 odsto glasova čine navijači, 25 igrači i 25 predstavnici medija. Računica je sljedeća – onaj ko je imao najviše glasova navijača dobija jedan "bod", a isto je i u glasanju igrača i medija.

Na primjer: Jokić je prethodne godine bio na sedmom mjestu po glasovima navijača (7), peti po glasovima igrača (5) i peti po novinarima (5).

Pošto glasovi navijača donose 50 odsto, u Jokićevom primjeru broj sedam se množi sa dva i potom se sabiraju 5 i 5. To nam daje zbir od 24, koji se potom dijeli sa 4 i na kraju dobijamo konačan broj – 6.

All-Star starters will be revealed tonight on TNT. I had a media vote this year. Here's how I voted (ballots were due Monday): EAST Trae Young Kemba Walker Giannis Antetokounmpo Pascal Siakam Joel Embiid WEST James Harden Luka Doncic LeBron James Anthony Davis Nikola Jokic