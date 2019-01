Ol-star: Jokiću 235 hiljada glasova, Dončić ispred Durenta

Prvi presjek glasanja za prestižnu Ol-star utakmicu pokazao nam je koliko su koji košarkaši popularni, prije svega, u američkom glasačkom tijelu.

Za Ol-star petorke glasa se širom svijeta, međutim najviše glasova dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, što je potpuno razumno.

Srpski košarkaš Nikola Jokić nalazi se na sedmom mjestu među krilnim igračima i centrima sa 235.272 glasova, a više od njega imaju samo Stiven Adams, Pol Džordž, Entoni Dejvis, Kevin Durent, Luka Dončić i Lebron Džejms.

Među visokim igračima tu su još Kajl Kuzma, Drejmond Grin i Demarkus Kazins koji imaju manje glasova od centra Denvera.

Najveće iznenađenje predstavlja Luka Dončić koji je zaludio sve navijače širom planete. Poslije prvog presjeka reprezentativac Slovenije ima čak 679.839 glasova, što je više od NBA zvijezdi poput Kevina Durenta, Džejmsa Hardena, Rasela Vestbruka...

Kada smo već kod bekova Stef Kari je na Zapadu sakupio najviše 793.111, a prate ga Derik Rouz sa 698.086, "Brada" 541.606, "tripl dabl" mašina 459.792...

Na Istoku najviše glasova sakupio je Janis Adetokumbo (991.561) i Kajri Irving (910.329). Glasanje traje do 25. januara, a podsjećamo ovo su samo glasovi navijača koji će na kraju činiti 50 odsto. Još 25% pripada igračima i 25 odsto predstavnicima medija.

Igrači sa najviše glasova u obje konferencije biće kapiteni i biraće košarkaše sa kojima žele da igraju u timu.

Deset košarkaša će biti odabrano ovim putem (po pet u obje konferencije), a potom će rezerve, kao i svake godine, izabrati treneri.

Zapad, krilni igrači i centri:

1. Lebron Džejms 1.083.363

2. Luka Dončić 679.839

3. Kevin Durent 659.968

4. Entoni Dejvis 605.417

5. Pol Džordž 580.055

6. Stiven Adams 261.327

7. Nikola Jokić 235.272

8. Kajl Kuzma 195.477

9. Drejmond Grin 138.017

10. Demarkus Kazins 92.977

