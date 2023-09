On je NBA superstar i najveća prijetnja Srbiji u polufinalu

Kanada će sutra protiv Srbije igrati svoje prvo polufinale Mundobasketa u istoriji.

Mnogi će reći da je ovo najbolji tim u istoriji ove sjeverno-američke selekcije, koja polako izrasta u košarkašku velesilu.

Prognoze uoči Mudobasketa govorile da Kanađani spadaju među glavne favorite na turniru, iako su na isti došli bez zvijezde Denvera Džamala Mareja. U svoj redovima imaju sedam NBA igrača, a jedan se posebno izdvaja. Radi se o Šej Gildžesu-Aleksanderu. Košarkaš Oklahome je u ovom trenutku vjerovatno prvi favorit za osvajanje MVP priznanja.

On će definitvno biti prva prijetnja “orlovima“ koji moraju naći način da zaustave. Radi se vjerovatno o jednom od najboljih košarkaša svijeta, sigurno je da spade u Top 10. U prethodnoj sezoni bio je član idealne NBA petorke. Zvijezda Tandera je oborio je skoro 40 godina star rekord, te postao najmlađi bek koji je u istoriji NBA u regularnoj sezoni imao preko 30 poena i šut iz igre iznad 50 odsto. Do tada je to bio Majkl Džordan.

Na ovom Mundobasketu takođe ima sjajne brojke. Trenutno je vodeći po indeksu korisnosti, a i treći je strijelac prvenstva sa prosjekom od 25 poena po meču. Bilježi i nešto više od sedam asistencija i pet skokova po utakmici. Ima 25 godina, krasi se ga prodornost, a produktivan kada je u pitanju iznuđivanje slobodnih bacanja. Ni šut za tri poena nije mu zanemarljiv.

Dakle, Srbija zna šta joj je činiti. Ukoliko uspije da zaustavi kanadski stroj, pobjeda nije nerealna opcija.