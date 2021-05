Onil zbog Jokića progovorio srpski

Nikola Jokić dominirao je protiv Portlanda za 1-1 u seriji plej-ofa Zapada, poslije čega je uslijedila čestitka Šekila Onila.

Djeluje da se Šek poslužio Google prevodiocem, imao je veliku želju da se na srpskom obrati Jokiću.

"Sjajno si odigrao brate", pokušao je da kaže Šek, dosta nespretno, pa Jokić nije isprva razumio.

Onda je to Šek ponovio, u oba navrata je zvučalo kao "sjano igr'o brate", a Jokić se zahvalio na srpskom kada je shvatio šta je legendarni centar želio da kaže, prenosi "Nova.rs".

Ukolliko ovako nastavi, nema sumnje da će Šek morati da nauči još nekoliko lekcija na srpskom da upotpuni svoj šou program.

Jokić na prva dva meča ima prosek od 36 poena, uz 61,7 posto uspješnosti šuta.

.@SHAQ had to show off his Serbian to Jokic pic.twitter.com/xCe744PMIU