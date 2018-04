Opačak: Igokea je klasa iznad

Utakmicama 4. kola danas se nastavlja Liga 6 za prvaka BiH. Prva tri kola donijela su nekoliko čudnih rezultata i nema sumnje da nas u nastavku čeka neizvjesna završnica.

Aktuelni prvak BiH Igokea gostovaće kod Sparsa, a na ovom susretu na klupi Aleksandrovčana će debitirati Žarko Milaković, koji je naslijedio Dragana Bajića. Nakon dvije sigurne domaće pobjede i teškog poraza od Bosne, Igokea će tražiti prvi trijumf na strani i to protiv ekipe koja je u prošlom kolu doživjela težak poraz od Zrinjskog, što joj je bio drugi vezani poraz.

"Zadnju utakmicu smo odigrali ispod naših mogućnosti, što je čudno nakon dobrih izdanja protiv Bosne i Kaknja. Sumirali smo stvari, vidjeli gdje je problem i već danas imamo priliku da se iskupimo. Istina, nije baš sjajan momenat što nam u goste dolazi Igokea, koja je, po mom mišljenju, klasa iznad svih ekipa u ligi. Ipak, moramo da se vadimo protiv najbolje bh. Ekipe", kaže trener Sparsa i bivši bh. reprezentativac Ivan Opačak.

Član stručnog štaba Sarajlija ipak ističe da je Igokea ranjiva, što se pokazalo i na susretu protiv Bosne.

"Vidjećemo šta će donijeti promjena trenera, obično to donese pozitivan šok. Kao igrač znam da su poslije ABA lige igrači prazni, malo i potcijene protivnika. Međutim, u ovoj ligi niko nije za potcijeniti, što su, siguran sam, vidjeli i u Igokei. Liga će biti neizvjesna do samog kraja, sve je moguće. Svako svakoga može pobijediti i konačni poredak se neće znati do kraja", naglasio je Opačak.

Vodeći Zrinjski će na krilima visoke pobjede u prošlom kolu dočekati Bosnu. Mostarci igraju jednu od najboljih sezona u istoriji, a novi trijumf bi ih ostavio u samom vrhu.

"Čeka nas jedna zahtjevna utakmica. Ne smijemo potcjenjivati Bosnu, više puta su pokazali da znaju biti izuzetno neugodan protivnik. Međutim, mi smo favoriti i to svakako namjeravamo opravdati", riječi su prvotimca Zrinjskog Svena Smajlagića.

U trećoj utakmici između Kaknja i Širokog takođe se očekuje velika neizvjesnost.

Danas su na programu i susreti 6. kola Lige za opstanak. Pobjedu vrijednu opstanka tražiće Mladost odnosno Sloboda. Parovi: Student - Sloboda (17), Mladost - Bošnjak (18.30), Radnik - Vogošća (20.30). Poredak: Mladost 26, Sloboda 25, Vogošća 22, Student 22, Radnik 22, Bošnjak 18.

Liga za prvaka

Parovi 4. kola: Kakanj - Široki (18.30), Spars - Igokea (19), Zrinjski - Bosna Royal (19.30).

1. Zrinjski 3 2 1 256:220 5

2. Igokea 3 2 1 248:229 5

3. Kakanj 3 2 1 233:240 5

4. Bosna 3 1 2 221:234 4

5. Široki 3 1 2 231:248 4

6. Spars 3 1 2 212:230 4