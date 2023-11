Opet Nikola Jokić i pres-konferencija: Novinarka pala sa stolice (VIDEO)

Najbolji košarkaš u NBA Nikola Jokić odigrao je spektakularan meč protiv Golden Stejt Voriorsa (108:105) i u trijumfu svog Denvera ubacio je 35 poena, a šou je tek počeo kada se utakmica završila. Jokić je na konferenciji za medije nakon utakmice umirao od smijeha, jer je jedna žena pala sa stolice dok je on pričao sa novinarima.

Taj detalj bio je izuzetno zanimljiv srpskom košarkašu koji se prvo nasmijao, zatim prekrio lice rukama, a na kraju i odglumio kako je izgledao pad žene koja radi u Denver Nagetsima. Tejlor Vincek, koja radi kao video montažer za televiziju koja prati Nagetse, postaće popularna jer je dvostruki MVP regularnog dijela NBA lige i MVP prošlogodišnjeg finala pokušavao da pokaže čitavom svijetu kako je ona pala sa stolice.

Nikola Jokic couldn’t stop laughing when our girl @taylorjane_v fell off her chair. (We love you Tay! Happy Birthday). pic.twitter.com/uDRYoVxf4a