Orlando povukao dres legendarnog "Šeka" (VIDEO)

​Orlando Medžik je na specijalnoj ceremoniji povukao dres Šekila O'Nila sa brojem 32 iz upotrebe i podigli ga pod krov "Kia centra".

Poslije Los Anđeles Lejkersa, Majami Hita, došao je red da se Šakil O’Nil pojavi na još jednoj ceremoniji povlačenja dresa.

On je prvi igrač Orlanda koji je dobio ovo priznanje.

Šekil O’Nil je kao prvi pik 1992. godine došao u Orlando, koji je osnovan 1989. godine.

Ekipu Medžika je doveo do NBA finala 1995. godine u kom su poraženi od Hjuston Roketsa. Prešao je u Lejkerse 1996. godine kao slobodan agent. Ostalo je istorija.

"Znate, ima ona stara izreka: 'Nikada ne zaboravite odakle ste došli'. Moja profesionalna karijera je počela ovdje. Veći dio života živio sam ovdje. Ljudi su bili gostoljubivi. Nikada nisam mislio da će ovaj dan doći", rekao je O’Nil tokom ceremonije.

Shaquille O'Neal's full speech during his jersey retirement night in Orlando pic.twitter.com/hHPp1lv6kq