Dragana Svitlica, trener Orlova: Brutalno smo napredovali

Najdraže od svega mi je što ove sezone Orlovi igraju košarku, poletnu i lijepu za oko. Uz sve to došli su rezultati, koji su, iskreno, bolji od očekivanih. Šlag na tortu bi bio plasman na fajnal for WABA lige ili titula prvaka BiH, rekla je ovo za "Nezavisne" Dragana Svitlica (42), nekad sjajna košarkašica, a danas jedan od najtalentovanijih trenera u regionu.

Ženski košarkaški klub Orlovi bez dileme igra najbolju sezonu u istoriji. Banjalučanke su trenutno lideri u bh. prvenstvu (14-1), dok se u regionalnoj ligi nalaze na drugom mjestu (6-5), sa realnim šansama da se domognu doigravanja, što bi predstavljalo veliki uspjeh ne samo banjalučke, nego bh. košarke uopšte. "Orlice" su vrata fajnal foru odškrinule ove sedmice dvostrukom pobjedom protiv Partizana (91:71, 76:57). Do kraja sezone ih očekuju još tri duela, prvi već u subotu protiv Vojvodine, te dvomeč protiv ekipe Beroa. U slučaju trijumfa nad Vojvodinom, te kiksom ekipe Celja (tri utakmice manje), koji je glavni konkurent "orlicama", bh. predstavnik bi ispisao istoriju.

"U WABA smo imali neki naš interni dogovor da se plasiramo na fajnal for, što je izuzetno visok cilj. Prošle sezone smo bili zeleni, a sada je ekipa brutalno napredovala u ovom takmičenju, a sve se to reflektovalo na domaće prvenstvo u kojem smo odradili zasad sve kako treba. Dosta nam znači igranje WABA lige. Raspored takmičenja je bio takav da smo nekad igrali pet utakmica u sedam dana. To su bili najizazovniji momenti jer praktično nismo znali s kime igramo i za koga da se pripremamo", ističe Svitlica i dodaje:

"Odradili smo više nego što je trebalo, sada očekujem dodatni napredak ove sezone. Stvarno nas je lijepo gledati. Ima tu umora i svega, ali djevojke od prvog dana daju maksimum. Bilo bi izazovno ući u završnicu WABA lige. Sve je otvoreno, a trebaće nam malo i sreće. Ove dvije pobjede nad Partizanom su bile nagrada za rad i trud. Bilo bi mi žao da za sekund ne uđemo u završnicu".

Iako ekipa nije pretrpjela neke veće izmjene u odnosu na prošlu sezonu, Orlovi ove sezone izgledaju dosta bolje, uigranije, kvalitetnije i energičnije. Ono što posebno krasi ovaj kolektiv je atmosfera unutar kluba, pa sve do svlačionice.

"Ekipa je skoro ista, ali potpuno drugačija. Došlo je do nekih rotacija, a nove igračice (Erak, Domuzin, Trebovac, Milanović) su donijele novu energiju. Stvarno na raspolaganju imamo kvalitetne djevojke koje su otvorene za rad. Kod nas se zna kad ozbiljno radimo, a kad je družba. Imam autoritet, ali i poštovanje od djevojaka. One znaju da sam tu za njih 24 sata. Među njima vlada veliko zajedništvo kako na terenu, tako i van njega. Mi smo neko ko se ne bavi drugim ekipama, nego sami sobom, što smatram da je ispravno. Kod nas ništa nije vještačko, imamo porodičnu atmosferu", naglašava ambiciozni trener Orlova. Odmah po povratku iz Beograda počela je s analizom narednog protivnika (Vojvodina).

I ove sezone Svitlica ponekad klupu zamijeni ulaskom na teren, kako bi u pojedinim utakmicama pojačala roster, te odmorila neke igračice. Posebno to praktikuje u bh. ligi u kojoj daje šansu igračicama koje manje igraju u regionalnom takmičenju. Ona očekuje da će sav trud ove sezone na kraju doći na naplatu. Takođe je poručila da je plasman bh. košarkašica na Evrobasket velika stvar za košarku u BiH.

"To su veliki uspjeh i nagrada kako za starije djevojke koje su tu godinama i koje su prošle sve omladinske selekcije, tako i za one mlađe. Pravi bum koji će im pomoći u karijerima", zaključila je Svitlica.

"Orlice" druge u WABA

Plasman na fajnal for izboriće četiri prvoplasirane ekipe. Trenutni poredak: Budućnost 20 (9-2), Orlovi 17 (6-5), Beroe 16 (7-2), Partizan 14 (2-10), Montana 13 (5-3), RMU Banovići 13 (2-9), Celje 12 (4-4), Vojvodina 9 (3-3).