"Orlovi" nakon čuda u Parizu: Najteži meč u karijeri

Dramatičan meč sa Australijom u četvrtfinalu olimpijskog turnira koji je riješen tek u produžetku (95:90) iscrpio je košarkaše obje ekipe a igrač "orlova" Marko Gudurić je naveo da je pobjeda došla jer je ekipa vjerovala u preokret..

"Sigurno je ova utakmica najteža koju sam ja igrao u karijeri. Kako su izašli, pretukli su na u prvom poluvremenu, pogodili te šuteve, ali opet smo ostali mirni, verovalni jedni u drugog, Bili smo mi mirniji i onda šutevima Vase, Joke i Bogdana u napadu donela ta rezultat. Idemo u polufinale",naveo je Gudurić.

Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović bio je zadovoljan poslije pobjede koja je stiga množe teže nego što se očekivalo.

"Ovo je košarka, ubacili su neverovatne šuteve, a oni bili opušteniji. Sve je ovo momentum, oni su ga imali i pritisli nas, nismo znali gde udaramo. Najbitnija je pobeda. Sledeća utakmica je dva dana i da se što bolje spremimo za narednog protivnika, potencijalno SAD", rekao je Bogdanović.

Peti Mils (26 poena) rešetao je Srbiju u prvom poluvremenu.

"Uhvatio sam se za glavu zbog Milsa, trenirali smo zajedno za ove OI i motivisali, radio je kao konj i mene motivisao. Znao sam da će igrati sjajno, spreman je i voli da igra za reprezentaciju, poštovanje za njega. Ove utakmice se dobijaju timski, četvrtfinale je najteže jer se ispada iz borbe za medalju, pritisak je tu i uticalo je na nas i njih, najvažnija je pobeda", rekao je kapiten "orlova".

Osvrnuo se i na buran tajm-aut Pešića kada je selektori uz oštre riječi prodrmao ekipu zbog katasofalne igre u odbrani. Bilo je i psovki ali "bukvica" je urodila plodom.

"Uvek je tako, deremo se mi, dere on. Dižemo se i podržavamo. Svako želi pobedu, znamo ulog, vama to na televiziji izgleda ružno možda, ali je to sport", objasnio je Bogdanović.

(Agencije)

