"Orlovi" se tek zagrijavaju

Spuštena je zavjesa na prvu rundu Svjetskog prvenstva u košarci, međutim vremena za odmor nema, jer će nakon prvog presjeka 16 najboljih timova nastaviti borbu za medalje, ali i sedam viza za Olimpijske igre u Tokiju naredne godine.

Šta nam je pokazala prva runda šampiona u Kini? Prije svega, na radost navijača Srbije, pokazala je da "orlovi" bez imalo sumnje i 100% zasluženo nose epitet jednog od najvećih, ako ne i najvećeg, favorita za zlatnu medalju.

Nije to samo zbog toga što su, ako gledamo i pripremne mečeve, u seriji od 13 pobjeda, ni što su demontirali Angolu i Filipine, već prije svega zato što su sva tri okršaja s Italijom završili kao pobjednici i što su, čini se, to uradili onako s pola snage. Tu se, prije svega, misli na prvu zvijezdu ekipe Nikolu Jokića. Iako se očekivalo da u sva tri meča "orlova" bude u centru pažnje i lider u skoro svim statističkim kategorijama, to se nije desilo iz mnogo razloga.

Angola, Filipini i Italija, protivnici Srbije u grupi, znali su šta je najubojitije oruže ekipe Aleksandra Đorđevića i tome su najviše posvetili pažnje. Bez obzira na to šta se dešavalo na terenu, uz Jokića su uvijek bili čuvar i još jedan protivnički košarkaš kao ispomoć da se zaustavi jedno od najvećih iznenađenja prošlogodišnje sezone NBA lige. Da na svjetskim šampionatima sude i neki arbitri iz takozvanih egzotičnih zemalja kojima prije svega nedostaje iskustva u vođenju kvalitetnih i psihološki teških utakmica na svojoj koži je direktno osjetio baš Jokić. Tukli su ga po rukama, vukli, zagrađivali i nekada pretjerali, baš kao što je to učinio Italijan Danijel Heket. Jokić je planuo i zaradio tehničku grešku, a to je vjerovatno i jedini način da ga zaustave. Nije as Denver Nagetsa blistao u protekla tri meča, ali je opet u svakom meču uspio da nakucka statistiku i ugradi se u pobjedu svog tima. Nema sumnje da ono najbolje od Jokića slijedi i stići će u pravom trenutku, jer su ekipe koje su prošle prvi filter bez sumnje mnogo veći zalogaji od prethodnih. Jedno od naprijatnijih izenađenja za navijače Srbije je svakako Bogdan Bogdanović, od kojeg se očekivalo dosta, ali ne ovoliko.

Nije to samo zbog sjajne partije protiv Italije i 31 poena, već zbog toga što je nekadašnji as Partizana i Fenerbahčea sazreo u svakom pogledu. Srbija je prva u na listi timova po broju poena po utakmici od čak 107,7, a skoro četvrtina tog prosjeka pripada upravo Bogdanoviću. On je nakon tri kola drugi najbolji strijelac Mundobasketa u Kini s prosjekom od 24 poena. Ispred njega je samo Kori Vebster iz Novog Zelenda, koji je juče protiv Grka ubacio 31 poen i podigao prosjek na 25. Treći je Guna Ra iz Južne Koreje (22,7). Bogdanović je dobar i u ostalim statističkim pokazateljima, jer je sa tri skoka i 4,3 asistencije po utakmici među najkorisniji košarkašima dosadašnjeg dijela SP. Ono što je možda i najveća snaga ove generacije Srbije je da bez obzira na to koju postavu Đorđević pošalje na parket, svi poprilično uspješno odgovore zadacima, što je uz neupitan kvalitet ekipe pokazatelj dobre selekcije, ali i odličnog rada u pripremnom periodu.

Srbija je naprezicnija ekipa na SP uz procenat šuta čak 62,4 odsto. Možda je rano za reći, ali izostanak Miloša Teodosića se nije osjetio, a za to je zaslužan prije svega Stefan Jović, koji ne samo što razigrava saigrače, već i dobrano puni koš rivala. Baš kao i kod Jokića, ono najbolje se tek očekuje i od Nemanje Bjelice, koji je uprkos problemima s koljenom odigrao dobre partije protiv Filipina i Italije. Solidni su bili Boban Marjanović, Miroslav Raduljica te Vladimir Lučić, a svoj doprinos dali su i ostali igrači i nema sumnje da se od "orlova" danas (10.30) očekuje da pobijede Portoriko i obezbijede plasman u četvrtfinale. U nedjelju ih onda očekuje okršaj sa Špancima, a trijumf bi im značio da u četvrtfinalu igraju sa drugoplasiranim iz druge grupe i izbjegavanje onih najjačih timova.

Amerikanci kao da su htjeli da pokažu da je drama s Turskom bila trenutak slabosti, pa je juče stradao Japan (98:45), a koliko su neki bili u pravu kada su govorili da Australija ima tim za neku od medalja na svojoj koži su osjetili Litvanci. Poraženi su od "kengura" 87:82 pa će morati da se zadovolje drugim mjestom i sa dva boda manje u drugoj fazi Mundobasketa.

Grupa A

Prvo kolo: Poljska - Venecuela 80:69, Obala Slonovače - Kina 55:70. Drugo kolo: Venecuela - Obala Slonovače 87:71, Kina - Poljska 76:79 (produžetak). Treće kolo: danas: Obala Slonovače - Poljska 63:80, Venecuela - Kina 72:59.

1. Poljska 3 3 0 239:208 6

2. Venecuela 3 2 1 228:210 5

3. Kina 3 1 2 205:206 4

4. Obala Slonovače 3 0 3 189:237 3

Grupa B

Prvo kolo: Rusija - Nigerija 82:77, Argentina - Južna Koreja 95:69. Drugo kolo: Nigerija - Argentina 81:94, Južna Koreja - Rusija 73:87. Treće kolo: danas: Južna Koreja - Nigerija 66:108, Rusija - Argentina 61:69.

1. Argentina 3 3 0 258:211 6

2. Rusija 3 2 1 230:219 5

3. Nigerija 3 1 2 266:242 4

4. J. Koreja 3 0 3 208:290 3

Grupa C

Prvo kolo: Iran - Portoriko 81:83, Španija - Tunis 101:62. Drugo kolo: Tunis - Iran 79:67, Portoriko - Španija 63:73. Treće kolo: danas: Portoriko - Tunis 67:64, Španija - Iran 73:65.

1. Španija 3 3 0 247:190 6

2. Portoriko 3 2 1 213:218 5

3. Tunis 3 1 2 205:235 4

4. Iran 3 0 3 213:235 3

Grupa D

Prvo kolo: Filipini - Italija 62:108, Angola - Srbija 59:105. Drugo kolo: Italija - Angola 92:61, Srbija - Filipini 126:67. Treće kolo: danas: Angola - Filipini 84:81 (produžetak), Italija - Srbija 77:92.

1. Srbija 3 3 0 323:203 6

2. Italija 3 2 1 277:215 5

3. Angola 3 1 2 204:278 4

4. Filipini 3 0 3 210:318 3

Grupa E

Prvo kolo: Turska - Japan 86:67, Češka - SAD 67:88. Drugo kolo: Japan - Češka 76:89, SAD - Turska 93:92. Treće kolo: Turska - Češka 76:91, SAD - Japan 98:45.

1. SAD 3 3 0 279:204 6

2. Češka 3 2 1 247:240 5

3. Turska 3 1 2 254:251 4

4. Japan 3 0 3 188:273 3

Grupa F

Prvo kolo: Novi Zeland - Brazil 94:102, Grčka - Crna Gora 85:60. Drugo kolo: Crna Gora - Novi Zeland 83:93, Brazil - Grčka 79:78. Treće kolo: Brazil - Crna Gora 84:73, Grčka - Novi Zeland 103:97.

1. Brazil 3 3 0 265:245 6

2. Grčka 3 2 1 266:236 5

3. Novi Zeland 3 1 2 284:288 4

4. Crna Gora 3 0 3 216:262 3

Grupa G

Prvo kolo: Dominikanska R. - Jordan 80:76, Francuska - Njemačka 78:74. Drugo kolo: Njemačka - Dominikanska R. 68:70, Jordan - Francuska 64:103. Treće kolo: Njemačka - Jordan 96:62, Dominikanska R. - Francuska 56:90.

1. Francuska 3 3 0 271:194 6

2. Dominikanska R. 3 2 1 206:234 5

3. Njemačka 3 1 2 238:210 4

4. Jordan 3 0 3 202:279 3

Grupa H

Prvo kolo: Kanada - Australija 92:108, Senegal - Litvanija 47:101. Drugo kolo: Australija - Senegal 81:68, Litvanija - Kanada. Treće kolo: Kanada - Senegal 82:60, Litvanija - Australija 82:87.

1. Australija 3 3 0 276:242 6

2. Litvanija 3 2 1 275:203 5

3. Kanada 3 1 2 243:260 4

4. Senegal 3 0 3 175:264 3

DRUGA FAZA

Grupa I

Prvo kolo: danas: Poljska - Rusija (10), Argentina - Venecuela (14).

1. Argentina 3 3 0 258:211 6

2. Poljska 3 3 0 239:208 6

3. Venecuela 3 2 1 228:210 5

4. Rusija 3 2 1 230:219 5

Grupa J

Prvo kolo: danas: Srbija - Portoriko (10.30), Španija - Italija (14.30).

1. Srbija 3 3 0 323:203 6

2. Španija 3 3 0 247:190 6

3. Italija 3 2 1 277:215 5

4. Portoriko 3 2 1 213:218 5

Grupa K

Prvo kolo: sutra: Brazil - Češka (10.30), SAD - Grčka (14.30)

1. SAD 3 3 0 279:204 6

1. Brazil 3 3 0 265:245 6

2. Grčka 3 2 1 266:236 5

3. Češka 3 2 1 247:240 5

Grupa L

Prvo kolo: sutra: Australija - Dominikanska R. (10), Francuska - Litvanija (14)

1. Francuska 3 3 0 271:194 6

2. Australija 3 3 0 276:242 6

3. Litvanija 3 2 1 275:203 5

4. Dominikanska R. 3 2 1 206:234 5

RAZIGRAVANJE

Grupa M

Prvo kolo: danas: Nigerija - Obala Slonovače (10), Kina - Južna Koreja (14).

1. Nigerija 3 1 2 266:242 4

2. Kina 3 1 2 205:206 4

3. Obala Slonovače 3 0 3 189:237 3

4. Južna Koreja 3 0 3 208:290 3

Grupa N

Prvo kolo: danas: Angola - Iran (10), Tunis - Filipini (14)

1. Tunis 3 1 2 205:235 4

2. Angola 3 1 2 204:278 4

3. Iran 3 0 3 213:235 3

4. Filipini 3 0 3 210:318 3

Grupa O

Prvo kolo: sutra: Novi Zeland - Japan (9.30), Turska - Crna Gora (13.30).

1. Turska 3 1 2 254:251 4

2. Novi Zeland 3 1 2 284:288 4

3. Crna Gora 3 0 3 216:262 3

4. Japan 3 0 3 188:273 3

Grupa P

Prvo kolo: sutra: Kanada - Jordan (10), Njemačka - Senegal (14).

1. Njemačka 3 1 2 238:210 4

2. Kanada 3 1 2 243:260 4

3. Jordan 3 0 3 202:279 3

4. Senegal 3 0 3 175:264 3