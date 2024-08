"Orlovi" se vratili kući. Pešić: Ovo je bio najbolji turnir u istoriji

Košarkaši Srbije vratili su se kući nakon osvojene bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu a na aerodromu u Beogradu su dočekani kao da su osvojili zlato.

Izabranici Svetislava Pešića su pobjedom nad Njemačkom (93:83) u meču za treće mjesto došli do bronzanog odličja ali srca navijača svih ljubitelja košarke su osvojili u polufinalu protiv SAD (91:95) kada su se suprostavili najmoćnijem timu svijeta i zamalo iz njega izašli kao pobjednici.

FOTO b92

Prisutnima se obraćaju selektor Svetisalv Pešić, te košarkaši Bogdan Bogdanović i Ognjen Dobrić.

"Zahvalio bih se svima na podršci, pre svega našoj porodici jer su bili tu oko svih nas i svima su najveća podrška. Napravili smo takvu atmosferu, od početka se to gradilo i neka novija ekipa je to sve gradila, tako da ovo leto možemo da budemo zadovoljni rezultatom", naveo je Bogdanović dok je Pešić istakao da ga je posebno obradovala podrška koju su osjetili od navijača.

"To nas posebno raduje jer su to ljudi koji vole i poznaju košarku i ne žive samo od košarke već za košarku. To je za nas zadovoljstvo. Zahvalio bih se igračima, javno, Bogdanu kapitenu... Nema uspeha bez zajednice. Taj naš put nije uvek bio lagan jer je za velike stvari u sportu potrebno mnogo odricanja, prolazi se puno prepreka i mislim da je ekipa napravila atmosferu... Nema slučajnosti u sportu, oni su zajedno prošli selekcije na čelu sa malo starijim Bogdanom i momcima koji su malo mlađi kao Petrušev ili Nikola Jović. Ekipa sastavljena od iskustva, znanja i mladosti i ja sam ponosan na njih. Najveću sreću doživljavam što sam radio sa njima jer su napravili takav balans između sebe i bilo je teško da se izdrži, a oni su uspeli. Sve je bilo teško i izazovno. Ovo je bio najbolji turnir u istoriji".

Ova selekcija Srbije je na OI pokazala da su "pravi tim" a to je ono što je uz izuzetne pojedince najveća snaga"orlova".

" To zajedništvo, to nije odjednom nastalo već se gradilo kroz poštovanje na utakmicama, treninzima i taj respekt među nama... Svi su stavili tim ispred sebe i taj neki cilj pa ni mi sami nismo znali naše domete, ali smo znali da su visoki i verovali smo u to i to nam je bila ogromna motivacija na svakom treningu, sastanku, kao što sam i rekao i trudili smo se da što više vremena provedemo zajedno", dodao je Bogdanović.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.