Oskar Šmit za "Nezavisne": Laže onaj ko kaže da je košarka zdrava

Bio je nevjerovatan strijelac, zlatnim slovima ispisao je istoriju svjetskih prvenstva i Olimpijskih igara iako nikada nije uspio da osvoji zlatnu medalju na ovim takmičenjima. Bez njega košarka sigurno ne bi bila ono što jeste i mnogo godina će proći prije nego što Brazil i svijet na djelu ponovo vide košarkaša kao što je to bio Oskar Šmit (61).

Starijim ljubiteljima košarke ne treba mnogo predstavljati ovog brazilskog virtuoza, koji je živio košarku. Čak i oni mlađi koji nisu mogli da uživaju u njegovim majstorijama u sklopu "učenja" o košarci kad-tad su naletjeli na njegovo ime. Morali su, zato što je Šmit ubjedljivo najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava sa 906 poena i prosjekom od 26,7 poena.

Apsolutni je rekorder Mundobasketa, jer je 1990. imao čak 34,6 poena po meču. Ujedno je i jedini košarkaš koji je na Olimpijskim igrama ubacio preko 1.000 poena - jedini!

Odigrao je mnogo mečeva koji su ušli u anale košarke i sa nacionalnim timom Brazila osvajao je medalje na Svjetskim prvenstvima, Panameričkim igrama, prvenstvima Južne Amerike... Klupsku karijeru proveo je igrajući u Brazilu, Italiji i Španiji, a rijetke su bile sezone u kojima nije bio najbolji strijelac lige. Nije nosio dresove megapopularnih klubova iako je po kvalitetu zaslužio da se to desi i nikada nije zaigrao u NBA, ali samo zbog jedne činjenice - što onda ne bi mogao više da igra za Brazil. To je sigurno potez vrijedan divljenja, na koji se sada ne bi odlučio veliki broj igrača njegovog kalibra. U Kuću slavnih ušao je 2013, a danas, u sedmoj deceniji, živi u voljenom Brazilu, gdje drži motivacione govore.

U ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" pričao je o mnogim temama iz igračke karijere, pecanju, odlasku u penziju tek sa 45 godina...

"Uživam u životu kao nikada do sad. Uživam u pecanju i to me opušta. Volim da pratim američki fudbal i često idem u kino. Osim toga, držim motivacione govore i trudim se da budem najbolji u Brazilu. Čovjek uvijek može da uči i napreduje", rekao je na početku razgovora Šmit.

NN: Iako imate 61 godinu, ne može se reći da ste dugo u penziji. Imali ste 45 godina kada ste se povukli. Da li je bilo neobično biti aktivan igrač u petoj deceniji života?

ŠMIT: Bilo je fantastično, ali bih lagao kada bih rekao da nije bilo teško. Ko god kaže da je košarka dobra za zdravlje, taj sigurno nikada nije igrao na profesionalnom nivou.

NN: Karijera Vam je bila ispunjena impresivnim brojevima i rekordima. Koji trenutak, meč ili poen će Vam zauvijek ostati u sjećanju?

ŠMIT: Bez dileme moj najveći uspjeh bilo je osvajanje Panameričkih igara 1987. Imao sam mnogo sjajnih trenutaka, ali jedan meč će me mučiti do kraja života. To je bila utakmica sa SSSR na Olimpijskim igrama 1988. Promašio sam posljednji šut i na kraju smo izgubili. Dobri igrači jednostavno moraju uvijek da pogode posljednji šut i nikada sebi nisam oprostio to što nisam postigao koš.

NN: Poznata je Vaša priča o tome zašto niste igrali u NBA. Ali sada, kada je prošlo mnogo godina, da li žalite što niste igrali u najjačoj ligi svijeta?

ŠMIT: Naravno da ne. NBA je prvenstvo klubova i da sam u tom trenutku otišao tamo, nikada ne bih mogao da igram za nacionalni tim. Za mene je igranje za nacionalni tim bilo nešto što nikada ne bih mijenjao ni za šta na svijetu.

NN: Da li ste tokom karijere odbili neke klubove i da li Vam je sada žao zbog toga?

ŠMIT: Ne, nijedno odbijanje nije bilo toliko bitno da bi mi bilo žao zbog toga. Uvijek sam bio čovjek koji stoji iza svoje riječi i nikada ne žalim za nečim što jesam ili nisam uradio.

NN: Da li biste izdvojili neke igrače protiv kojih ste igrali, a da su Vam pravili mnogo problema?

ŠMIT: Uvijek sam gledao samo na sebe. Svaki tim protiv kojeg sam igrao imao je barem jednog igrača protiv kojeg je bilo veoma teško igrati. Ali ako mene pitate, u svakom meču morate da bude na svom maksimumu i nije bitno s kim igrate u tom trenutku.

Španija nije izneneđenje

NN: Mnogi su se iznenadili kada je Španija u Kini postala prvak svijeta, da li ste Vi među njima? SAD i Srbija bili su među favoritima za zlato, a ostali su bez medalja, da li je pritisak bio veliki?

ŠMIT: Ne, Španija ima odličnu ekipu. To nije nikakvo iznenađenje. Ali, malo je nedostajalo da izgube u polufinalu, kada su igrali dva produžetka sa Australijom. Kada govorimo o Srbiji i SAD, mislim da pritisak nije bio razlog zašto su podbacili. Jasno je kao dan, ako ne pošaljete najbolji tim na prvenstvo, onda ga nećete ni osvojiti. Znam da to nije bio slučaj sa Srbijom, ali ovo je sigurno razlog zašto su SAD podbacile. Bilo kako bilo, takmičenje je bilo fantastično. Brazil, nažalost, nije otišao onoliko daleko koliko sam se ja nadao, ali igrali su bolje i vjerujem da imamo dobru budućnost.

Sveta Ruka

Za Oskara Šmita mnogi kažu da je to najbolji igrač svih vremena koji nikad nije igrao u NBA ligi. Neki ga nazivaju i najboljim košarkašem svih vremena za kojeg nikad niste čuli, a u rodnom Brazilu zvali su ga Mão Santa (Sveta Ruka), što mu možda i najbolje pristaje. Bio je vrhunski strijelac i tokom karijere postigao je čak 49.737 poena, što je daleko više od broja postignutih poena NBA legende Karima Abdula Džabara (38.387).