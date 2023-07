Ostoja Mijailović: Imaćemo najveći budžet ikada

Predsjednik košarkaškog kluba Partizan, Ostoja Mijailović, pored priče o neuspješnom potpisu Nikole Mirotića, govorio je o tome kakvim će budžetom KK Partizan raspolagati u sezoni koja predstoji.

On je, u razgovoru za "Maksbet radio", govorio o finansijama iz prošle, ali i ove sezone.

"Imali smo prošle godine najveći budžet u istoriji, sada će biti još veći. Osvojili smo ABA ligu posle deset godina. Sada želimo ponovo da budemo u vrhu Evrolige i da odbranimo tron u ABA ligi. Neka navijači ne brinu", kaže Mijailović.

Kako ističe, Željko Obradović i KK Partizan uspio je da zadrži jezgro tima, i to pod prilično dobrim uslovima.

"Ostali su Panter i Ledej za manje para nego što su im nudili drugi klubovi. To nam je bilo najvažnije. Nećemo dovoditi igrače po svaku cenu. Najvažnije je da se uklapaju u Željkov mozaik", zaključio je Mijailović.

Nade da će Nikola Mirotić doći u Partizan su ugašene, pa "Crno-bijeli" moraju da se okrenu drugim rješenjima. Ipak, kako "ne" ovog košarkaša nije isto kao "ne" koje su klubovima rekli drugi, odnosno razlozi za to nisu isti, o ovom propalom transferu će se, izvjesno, pričati dugo.

Predsjednik Partizana nije želio mnogo da govori o ovoj temi, pošto se klub obratio zvaničnim saopštenjem, ali je dao komentar na situaciju.

Mijailović je istakao da ovo nije bezizlazna situacija ni za Mirotića ni za Partizan.

"Ne bih tome pridavao veliku pažnju, završena je situacija i za njega i za nas. Pre mesec i po dana me Obradović pozvao i rekao da je Mirotić opcija. Dva dana je trebalo da mi iz uprave nađemo finansijske mogućnosti da Mirotić potpiše za Partizan. Ako neko misli da je to lako, onda se grdno vara. Posle dva dana je Uprava dala zeleno svetlo Obradoviću da se pregovara sa njim. Kada je završio s Barselonom rekao nam je da se vrše pritisci, da ima pretnje, mi smo odmah reagovali, ali smo shvatili da nešto stoji između nas i da on neće da potpiše ono što smo mu ponudili" objasnio je u razgovoru za "Max bet radio".

Dodao je još:

"Nije to jedini igrač koji može da igra u Partizanu, niti je Partizan jedini klub u kojem Mirotić može da igra. Niko nije veći od Partizana, a njemu želimo sve najbolje. Idemo dalje, ništa se toliko loše nije dogodilo", prenosi "Sportal".