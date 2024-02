Otkaz srpskom košarkašu: Oklahoma ne računa na Pokuševskog

Oklahoma Siti Tander rastao se sa srpskim košarkašem Aleksejem Pokuševskim, prenio je dobro obavješteni sportski novinar Šems Čaranija.

Krilni igrač, rođen 2001. u Beogradu, član Tandera bio je od 2020, kada je bio izabran kao 17. pik na NBA draftu.

Prije odlaska u Ameriku, nosio je dres grčkog Olimpijakosa. Za Oklahomu je za ove tri i po godine odigrao tačno 150 utakmica, najviše u svojoj prvoj sezoni u NBA ligi.

Bio je nekoliko puta poslan u razvojnu ligu, ali mu ni to nije pomoglo da se izbori za više minuta.

Ove sezone u prosjeku je bilježio 1,2 poena, 1 skok i 0,5 asistencija na 10 mečeva. Posljednji je odigrao prije dvije sedmice protiv Dalas Maveriksa.

Podsjetimo, posljednjeg dana prelaznog roka, Oklahomu je napustio i Vasilije Micić, koji je prešao u Šarlot Hornetsem prenosi B92.

The Oklahoma City Thunder are waiving Aleksej Pokusevski, sources tell @TheAthletic @Stadium. Pokusevski was the Thunder's No. 17 pick in the 2020 NBA Draft and played 150 games across almost four years. pic.twitter.com/1m8d86W10C