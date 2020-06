Otkriveni detalji "pametnog prstena" u borbi protiv virusa korona

NBA košarkaši nosiće takozvani "pametan prsten" tokom boravka u Orlandu gdje će se se od 30. jula održati završnica sezone.

Najjača košarkaška liga nastaviće se u kompleksu Diznilendu na Floridi, a čelnici se trude bezbjednosno sve prođe u najboljem redu.

Prema pisanju "CNBC", "Oura pametan prsten" može da predvidi simptome virusa kovid-19 tri dana unaprijed i tačnost mu je 90 odsto.

Prsten mjeri temperaturu tela, otkucaje srca, kao i sisteme organa za disanje.

Završnicu NBA lige učestvovaće 22 ekipe.

(B92)

NBA players will wear a ‘smart ring’ at Disney world, per https://t.co/UCLdrFVMWo The Oura smart ring is capable of predicting COVID-19 symptoms up to 3 days in advance with 90% accuracy. The ring can measure body temperature, respiratory functions and heart rate. pic.twitter.com/pYYIqOLDbZ