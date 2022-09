Otkriveno zašto je Dončić tužio majku

Nakon što je objavljeno da je najbolji slovenački košarkaš Luka Dončić podnio tužbu Kancelariji za patente i žigove SAD (USPTO) u kojem je zatražio da se poništi registracija brenda "Luka Dončić 7" koji je u vlasništvu njegove majke Mirjam Poterbin, tamošnji mediji otkrili su zanimljivu pozadinu ovog poteza.

Dončić je u toku njegove prve sezone za Maverickse (2018/19.), sa 19 godina, dao saglasnost majci za registraciju njegovog punog imena kao zaštitnog znaka, a u julu 2021. godine pismeno je saopštio da želi da se poništi pomenuta saglasnost.

Slovenac je potom želio da registruje svoj brend kao "Luka Dončić", ali je USPTO odbio da to učini jer već postoji brend "Luka Dončić 7", a njegova majka nije željela da ga otkaže.

Slovenački portal "Necenzurirano" otkriva da Dončić nije u svađi sa majkom, već je spor pokrenut kako bi se iz priče izbacio njen bivši dječko - biznismen Boris Požeg zvani "Piksi".

Mirjam je navodno dok je bila u vezi sa Požegom prenijela na njega prava na brend Luke Dončića u Sloveniji. Požeg od prošlog oktobra ima 40 odsto prava na kompaniju "Luka Dončić 77", koja posluje u Evropi, a Mirjam je u međuvremenu raskinula s njim.

Nakon završetka ljubavne priče, između Poterbin i Požega očito su krenule porodične razmirice i uvijek neugodna podjela imovine.

Boris Požeg zvani "Piksi" je ugledni biznismen iz Ljubljane. Bavi se prodajom nekretnina i ugostiteljstvom. Bio je suvlasnik jednog poznatog hotela, a u međuvremenu se prebacio na industriju sladoleda i prodaju nekretnina.

U tužbi se navodi da Dončić nije povezan s brendom "Luka Dončić 7", da on ne odobrava stavljanje robe i usluga pod tim imenom.

U svakom slučaju, Dončićev put do konačne restauracije vlastitog brenda bit će dug. Postupak će trajati najmanje do marta 2024. godine, a advokati Mirjam Poterbin će do sredine sljedećeg mjeseca morati odgovoriti na zahtjev Dončićevih advokata.

