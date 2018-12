Ovacije za "legendu Spasa" Bobana Marjanovića

Iako nije ostavio pretjerano veliki sportski pečat tokom jedne sezone u San Antoniju, Boban Marjanović je i dalje omiljena ličnost u AT&T Centru.

Los Anđeles Klipersi su gostovali Sparsima protekle noći, a uoči meča u kojem je domaćin slavio 125:87, Marjanović je dobio ovacije cijele dvorane.

Na kraju su "mamuze" bile zadovoljne i Srbinovim učinkom jer nije namučio centre Sparsa, postigao je samo dva poena uz tri skoka i jednu ukradenu loptu za devet minuta na parketu, podsjeća "B92".

Hell of an ovation for Spurs legend Boban Marjanovic. pic.twitter.com/lJlUrRv21f