"Ovo je udarac za čovječanstvo"

Trener košarkaša Virtusa iz Bolonje Aleksandar Đorđević pričao je o aktuelnog situaciji u vezi s virusa korona.

Italija je zemlja koja je bila najviše pogođena virusom korona, s najviše smrtnih slučajeva, prije svega na sjeveru zemlje, pa je tamošnji sport među prvima zaustavljen u Evropi.

Bolonja pripada pokrajini Ređo Emilija, koja je nedaleko od samog sjevera zemlje.

"Svi govorimo s vrlo jakim emocijama, svi smo bili povređeni. Ljudi smo sportskog karaktera i vrlo takmičarski nastrojeni, svi bismo voleli da osvojimo titulu i to je prva pomisao onih koji se bave sportom. Međutim, postoje drugi parametri. Niko ne bi proslavio ili uživao u osvajanju titule, ali to bi bilo priznanje za uloženi trud. Lično, poštujem one koji su plaćeni za donošenje takvih odluka", rekao je Đorđević za jednu radio-stanicu u Italiji.

On je potvrdio da su se skoro svi stranci iz Virtusa vratili kući, među kojima su Stefan Marković i Miloš Teodosić.

"U svakodnevnom smo kontaktu, imamo grupni razgovor i trudimo se da zadržimo dobru psihologiju. Кada profesionalac uđe na svoje radno mesto, mora da ima čistu glavu, ne sme da bude preokupiran bilo čime, uključujući opasnosti koje mogu postojati. To je pitanje koje pokušavamo da izbegnemo, iako mislim da će dugo biti u glavama svih".

Doskorašnji selektor Srbije je opstimista da će se uskoro riješiti pandemija.

"Naši životi su puni rukovanja, zagrljaja, ličnih kontakata, ne samo u sportu, svuda. Nadam se da ćemo im se uskoro vratiti i ako sport treba da prenese poruku, mi smo spremni da to učinimo. Ova pandemija predstavlja udarac za čovečanstvo, ali ćemo je prevazići", zaključio je.

