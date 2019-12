Ovoga su se najviše plašili u Dalasu: Dončić se srušio kod navijača

Dramatično je bilo prethodne noći u Dalasu gdje je Majami odnio pobjedu protiv Maveriksa 122:118, i to nakon što je domaći tim bio u deficitu od 24 poena, pa se junački vratio u meč.

Ipak, glavna vijest sa meča je povreda prve zvijezde i najboljeg igrača Teksašana Luke Dončića, već u drugom minutu utakmice.

Slovenac je u toj situaciji nezgodno nagazio na stopalo Kendrika Nana, bio je u prodoru, a po prvoj reakciji odmah je bilo jasno da će teško nastaviti utakmicu. Luka je po inerciji samo odskakutao van terena, sjeo iza koša gdje mu je ukazana pomoć.

Saigrači su ga pridigli poslije čega je ovaj odskakutao u svlačionicu i nije se vraćao u igru. Prema prvim informacijama nije došlo do kidanja ligamenata, ali će Dončić morati da odmori neko vrijeme.

Luka Doncic went back to the locker room after appearing to have turned his right ankle. pic.twitter.com/hp7lG13w3j