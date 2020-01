Paklen finiš ABA lige

Veoma uzbudljivih šest kola očekuje nas do kraja prvog dijela regionalne ABA lige u kojima će se čak sedam klubova boriti za četiri mjesta u plej-ofu. U najboljoj poziciji je Partizan, kojem nedostaju samo dva trijumfa da potvrde mjesto među četiri najbolja tima regionalnog takmičenja.

Očekuje nas paklen finiš prvog dijela prvenstva i već godinama unazad nije bilo ovoliko kandidata za mjesto u plej-ofu. Lider prvenstva Partizan nakon 16 kola ima samo tri poraza, što je četiri manje od ekipa koje su van linije plej-ofa i, što je najbitnije, "crno-bijeli" sa sve tri te ekipe imaju bolji međusobni omjer, što im garantuje da će sa dvije pobjede doći do prilike da se bore za sedmi prsten u ovom takmičenju.

Četa trenera Andree Trinkijerija je trenutno u najboljoj formi i ima osam pobjeda u nizu, a u posljednjih šest kola ih najteži ispiti očekuju protiv vječitog rivala Crvene zvezde u gostima i Budućnosti na svom parketu. U beogradskom sastavu sigurno žele da zadrže prvo mjesto pred plej-of jer im to garantuje i prednost domaćeg terena prvo u polufinalu, a zatim i u eventualnom finalu.

Drugo mjesto trenutno drži Budućnost, koja igra promjenljivo u posljednjih nekoliko kola. U posljednje vrijeme u gostima teško dolaze do pobjede, što pokazuju porazi kod Zadra, Krke i FMP-a, a u ovih šest kola ih očekuju dva gostovanja kod direktnih rivala, i to Partizana i Cedevita Olimpije. Uz to će ukrstiti koplja sa još dva tima koja se nadaju plej-ofu, i to sa Mornarom i FMP-om, pa se može reći da će u Budućnosti imati pune ruke posla kako bi zadržali mjesto koje im garantuje barem prednost domaćeg terena u polufinalnoj seriji.

Aktuelni prvak Crvena zvezda je, nakon što je u ponedjeljak pobijedila Cibonu s 102:80, skočila na treće mjesto, koja dijeli sa Cedevita Olimpijom. Jedno vrijeme su bili van plej-ofa, ali su podigli formu i sa tri pobjede u nizu su pokazali da će se teško desiti veliko iznenađenje pa da ne budu u prilici da brane prsten.

Ipak, u narednih pet kola "crveno-bijele" očekuje pakao i čini se da imaju najteži raspored od svih sedam ekipa. Na ruku im ne ide ni činjenica da između toga igraju Evroligu, a i u tom takmičenju imaju šansu da izbore plasman u top 8. Sada je samo pitanje mogu li da izdrže pakleni ritam.

Kada je ABA liga u pitanju, prvo ih čeka gostovanje kod Igokee, koja je uz Partizan trenutno u najboljoj formi (četiri pobjede u nizu), a nakon toga slijedi upravo duel s "crno-bijelima". Nakon toga je na redu gostovanje Mornaru, domaći duel s Cedevita Olimpijom i gostovanje FMP-u. Ovo su sve dueli sa timovima koji su i dalje u igri za plasman u plej-of. Tek u posljednjem kolu ih očekuje nešto laganiji zadatak, i to protiv Zadra pred svojim navijačima.

Jedno vrijeme se Cedevita Olimpija borila za prvo mjesto, a sada joj je pod znakom pitanja plasman u plej-of. Tri poraza u nizu pokazala su da je slovenački tim ranjiv pa djeluje da svaki njihov duel u posljednjih šest kola može da se završi porazom. U padu forme je i FMP, koji ima tri poraza u posljednja četiri kola pa se čini da i njima stvari izmiču kontroli. Očekuje ih pet duela sa direktnim rivalima (Mornar, Cedevita Olimpija, Primorska, Crvena zvezda, Budućnost) i ukoliko trener Vladimir Jovanović ubrzo ne razdrma ekipu, teško da mogu do velikog iznenađenja.

Od plasmana u plej-of sigurno neće odustati Mornar i Primorska, koji trenutno imaju jednu pobjedu manje od četvrtog mjesta. Crnogorski tim se dugo tražio ove sezone i posljednja dva gola i pobjede protiv Primorske kod kuće i Cedevita Olimpije u gostima možda su naznaka da je trener Mihailo Pavićević pronašao dobitnu kombinaciju u najvažnijem dijelu sezone. Imaju nešto lakši raspored od rivala, a ključ svega će biti dueli sa Crvenom zvezdom i Budućnosti i eventualnim pobjedama mogu da otvore vrata plej-ofa.

Finansijski problemi su pokosili Primorsku, koja je u prošlom kolu savladala Krku i tako prekinula seriju od četiri poraza. Naredno kolo i gostovanje Cedevita Olimpiji će pokazati da li mogu u potpunosti da se oporave, a nakon toga imaju ubjedljivo lakši raspored od rivala jer će igrati protiv Mega Bemaksa, FMP-a, Cibone, Zadra i Igokee.

Veoma zanimljiv finiš sezone očekuje nas u ABA ligi i posljednjih šest kola će nam dati odgovore ne samo koje četiri ekipe će se boriti za prsten, nego i ko će imati prednost domaćeg terena.

KO SA KIM DO KRAJA

PARTIZAN (3 poraza)

Zadar (d)

Crvena zvezda (g)

Budućnost (d)

Krka (g)

Mega (d)

Cibona (g)

BUDUĆNOST (4)

Cibona (g)

Igokea (d)

Partizan (g)

Mornar (d)

Cedevita Olimpija (g)

FMP (d)

CRVENA ZVEZDA (6)

Igokea (g)

Partizan (d)

Mornar (g)

Cedevita Olimpija (d)

FMP (g)

Zadar (d)

CEDEVITA OLIMPIJA (6)

Primorska (d)

FMP (g)

Zadar (d)

Crvena zvezda (g)

Budućnost (d)

Krka (g)

FMP (7)

Mornar (g)

Cedevita Olimpija (d)

Primorska (d)

Zadar (g)

Crvena zvezda (d)

Budućnost (g)

MORNAR (7)

FMP (d)

Zadar (g)

Crvena zvezda (d)

Budućnost (g)

Krka (d)

Mega (g)



PRIMORSKA (7)