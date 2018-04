Panata ponizila Real

Košarkaši Panatinaikosa ubjedljivo su trijumfovali nad Real Madridom na startu četvrtfinalne serije Evrolige sa 95:67.

Panatinaikos je fizički i organizaciono "pregazio" Real i već od starta je bio potpuni šok što je tim koji ima izvrsne šutere poput Kerola ili vanserijske talente poput Luke Dončića uspio da primi 20 poena na startu meča i ne postigne nijedan.

Nik Kalatis je prednjačio sa 16 asistencija u svojoj ekipi, Majk Džejms je dobro pogađao, a na drugoj strani indisponirani igrači Reala nisu pogađali ni zicere.

Džejms je na kraju bio i najefikasniji sa 24 poena, a Kalatis je osim dvocifrenog broja asistencija imao i 11 koševa. Na drugoj strani su jedino Dončić i Rendolf prebacili devet poena. Slovenac je imao deset, a Rendolf 11.

Panatinaikos je već na startu pokazao kako će ući u završnicu Evrolige, ali i da odbrana dobija. Dvije ukradene lopte odmah na početku, prvo Kalatis, a onda i Džejms, te ofanzivni skok Adetokumba trasirali su put seriji 20:0 tokom koje Real punih pet minuta nije dao nijedan koš.

Mučnu seriju prekida Trej Tompkins i Real je nakon toga do kraja četvrtine živnuo i završio je sa 26:13. Do poluvremena Panata odlazi sa plusom od 16 poena, ali je to bio tek početak agonije koja je uslijedila u nastavku.

U nastavku je svaki poen za Madriđane bio problem, Kalatis je asistirao po volji, Dončić je potpuno neutralisan, a Atinjani su imali i +35.

Real do kraja uspijeva da smanji, a Panatinaikos da ubjedljivo pobijedi. Međutim, teško je očekivati da će "kraljevski klub" u nastavku serije od tri utakmice trojke opet šutirati samo 15 odsto što je bio slučaj u prvom meču.

Narednu utakmicu dvije ekipe igraju u Atini za dva dana.

A Playoffs Record @Nick_Calathes15 with his 16th assist, the most ever in a Playoff game...#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/iaP42r0bGY — EuroLeague (@EuroLeague) April 17, 2018

(B92)