Panatinaikos skinuo Real sa trona, sedma titula Evrolige "zelenih"

Košarkaši Panatinaikosa su po sedmi put postali šampion Evrope, pošto su večeras pobijedili Real Madrid rezultatom 95:80 u finalu Fajnal-fora Evrolige održanog u Berlinu.

Panatinaikos je posljednji put šampion Evrolige bio 2011. kada ga je sa klupe predvodio Željko Obradović. Ipak, poslije "sušnog" perioda ponovo su u vrhu evropske košarke.

The 2023-2024 Champions are @paobcgr An unbelievable season from the Greens ☘#F4GLORY pic.twitter.com/tQqygKAJnu