Panika u Hrvatskoj pred Olimpijske igre

Košarkaška reprezentacija Hrvatske još uvijek gaji ambicije da se, kroz kvalifikacioni turnir, plasira na Olimpijske igre u Parizu narednog ljeta.

Hrvati će u Pireju igrati protiv domaćina Grčke, Slovenije i Dominikanske Republike.

Glavna uzdanica trebalo je da bude Bojan Bogdanović, ali je njegova sezona upravo završena.

Kako su objavili Njujork Niksi, hrvatski šuter mora na operaciju lijevog stopala, a novi pregledi će biti održani tek za tri mjeseca.

To znači da Bogdanović neće biti u timu do kraja plej-ofa za Nikse, kao i za kvalifikacioni turnir u dvorani "Mira i prijateljstva".

Ako i Hrvatska ode na Olimpijske igre, vrlo je teško očekivati da bi Bogdanović igrao u Parizu, prenosi B92.

Bojan Bogdanovic will undergo surgery on his left foot and will be re-evaluated in three months.