Panter: Pričali su kako sam došao u Partizan zbog novca (VIDEO)

Kevin Panter, zajedno sa Zekom Ledejom, je ovog ljeta započeo svoju treću sezonu u dresu Partizana. Njih dvojica su prije dvije godine, poslije nastupa za Armani na fajnal-foru Evrolige odlučili da prijeđu u Partizan, iako su znali da će sa "Crno-belima" naredne sezone igrati u Evrokupu.

Ali, vidjeli su tada nešto što mnogima nije bilo na vidiku, a na tu temu je u drugom dijelu emisije ''Oni vole Srbiju'' na TV ''Arena sport'' još jednom govorio kapiten Partizana Kevin Panter.

On je tom prilikom otkrio da je veoma važnu ulogu u njegovom transfreru u Partizan odigrao i proslavljeni italijanski košarkaš Luiđi Datome, sa kojim je takođe igrao u Armaniju.

''On je bio prva osoba sa kojom sam razgovarao prije i poslije potpisivanja ugovora sa Partizanom. Tražio sam od njega sve moguće informacije o treneru. Điđi je dugi niz godina igrao za Obradovića, a nas dvojica smo igrali zajedno u Milanu. Morao sam da ga kontaktiram i da saznam sve. Điđi me je podržao i rekao sve o treneru. Kasnije sam ja razgovarao sa trenerom Obradovićem i sve ono što mi je Điđi govorio je imalo smisla. Neću da lažem, nije bilo lako donijeti tu odluku, ali poslije razgovora sa Điđijem i naročito sa trenerom, proces je bio mnogo lakši."

Još je dodao kapiten "Parnog valjka":

"Da ne komplikujem, pitao sam Điđija kakvi su treninzi. Zanimaju me svi detalji vezano za treninge. I Điđi mi je rekao da ću trenirati više nego u Milanu. Imao je samo riječi hvale za trenera, a i ja sam malo istraživao. Bio sam upoznat sa njegovim uspjesima'', objašnjava Panter.

Još jednom je naglasio da u Partizan nije došao zbog novca.

''Ja sam jedina osoba koja kontroliše svoju karijeru, ljudi su mislili da sam poludio zbog ove odluke. Pitali su me zbog čega idem da igram Evrokup. Pričali su kako sam to uradio zbog novca, ali sad mislim da ljudi stvarno shvataju zbog čega sam donio takvu odluku. Ali, sada je kasno, nisu uspjeli da vide ono što sam ja vidio prije skoro tri godine. Mogu samo da kažem da sam srećan zbog te odluke. Znam zbog čega sam tako postupio i to je to."

Nastavio je Panter:

"Điđi mi je rekao da je Željko izuzetno zahtjevan trener. To ne znači da drugi treneri nisu, ali Željko je trener koji obraća pažnju i na sitne detalje, jer želi da budeš najbolji mogući igrač. On je veliki perfekcionista. Želi da ti pomogne da budeš najbolji, nije bitno da li si igrač ili trener'', istakao je Panter.

Nije moglo ni bez priče o navijačima.

''Ljudi preko interneta i snimaka ne mogu da shvate o kojoj emociji govorimo. Moraju da dođu u Arenu da bi zapravo shvatili. To sam rekao i roditeljima. Kad uđem u Arenu, osjećam ljude i njihovu strast. Onda imaš poštovanje i shvatiš zašto ljudi imaju tako lijepo mišljenje o Partizanu'', poručio je Panter.

