Panter oduševljen Partizanom

Najzvučnije pojačanje crno-bijelih Kevin Panter istakao je nekoliko puta do sada da je srećan što se vratio u Beograd.

Košarkaši Partizana su krenuli sa pripremama za novu sezonu, a na prozivci se pojavilo i prvo pojačanje, sjajni američki košarkaš Kevin Panter.

Bivši igrač Crvene Zvezde je za Mozzart Sport otkrio da nije imao dilemu kada je stigao poziv crno-bijelih, kao i da u novom klubu želi da osvoji što je više moguće titula.

"Blagoslovljen sam, to je sve što mogu da kažem. Blagoslovljen i uzbuđen".

Poslije Pantera, stigao je njegov saigrač iz Mediolanom foruma Zek Ledej, a zatim su i Aleksa Avramović, Rodions Kuruc, Dalas Mur i Alen Smailagić. Amerikanac je izuzetno zadovoljan kvalitetom ekipe!

Ekipa dobro izgleda. Jedva čekam da počnemo! Svi u Evropi znaju ko je Željko Obradović! Kada vas on želi i kada imati priliku da izgradite nešto novo, to me je natjeralo na razmišljanje i nisam mogao da kažem ne!

Pošto je već igrao u Zvezdi, upoznat je i sa slavnom istorijom Partizana. Kada na to dodate priliku za saradnju sa Obradovićem, nemate o čemu da razmišljate, tvrdi Panter.

"Svi znamo da Partizan ima veliku istoriju. Ovdje sam došao zbog trenera i njegove vizije. Partizan je svakako klub sa velikom tradicijom i nisam imao dilemu! Trener samo želi da budem svoj. Nismo još krenuli sa treninzima, ali samo želi da budem ono što jesam i da budem pravi saigrač".

Raduje se susretima sa Crvenom Zvezdom...

"Jedva čekam, uzbuđen sam i spreman! Želim da osvojim što je više moguće titula. To je glavni cilj - da pobjeđujemo što više".