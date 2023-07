Panter otkrio ko sljedeći napušta Partizan

​Kapiten Partizana Kevin Panter odlučio je da ostane još dvije godine u crno-belom dresu. Ali, to neće učiniti svi stranci iz prošlosezonskog rostera.

Panter je u izjavi za grčki "BN Sports" direktno otkrio da je sljedeći koji napušta tabor šampiona ABA lige – Janis Papapetru.

Grk je u Humsku stigao prošlog ljeta kao kapiten Panatinaikosa, gdje se vraća godinu dana kasnije.

Tako će ostati saigrač sa francuskim centrom Matijasom Lesorom, koji je prvi napustio tim Partizana po završetku sezone.

"Volim Papapetrua, zna on to dobro. Imali smo blizak odnos tokom sezone. Nažalost, on se vraća kući. Želio sam da ostane, ali svako donosi svoje odluke. On je dobar lik i igrač. Pomogao je mnogo Partizanu i nedostajaće mi mnogo, osjetiće se njegov izostanak. Ostaćemo u kontaktu, srećan sam zbog njega, oprostiću mu", rekao je Panter za "BN Sports".

Dakle, trojica stranaca su napustila Partizan: Matijas Lesor, Dante Egzum i Janis Papepetru, a trojica će najvjerovatnije ostati: Kevin Panter, Džejms Naneli i Zek Ledej, za koga se piše da je blizu produžetka ugovora, prenosi b92.