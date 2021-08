Panter uzvratio Mesini: Uradio sam ono čega se drugi plaše

Trener Olimpije iz Milana Etore Mesina izazvao je pažnju izjavom o odlasku Kevina Pantera iz italijanskog kluba u Partizan.

Mesina je prije nekoliko dana rekao da je Panter dobio "jak ugovor" za produžetak saradnje, ali da je prihvatio "ludu ponudu Partizana".

Nije dugo prošlo prije nego što je Panter odgovorio donedavnom treneru.

"Za mene to nije nikakav pritisak. Kontrolišem svoj život, radim ono što želim. Partizan je klub sa bogatom istorijom, veliki klub. Uradio sam dosta stvari kojih se igrači plaše, dosta stvari koje ostali ne bi uradili zbog komentara drugih ljudi. To je to. Srećan sam ovdje, želio sam da dođem ovdje. To sam ja", uzvratio je Kevin Panter.

Crno-bijeli se trenutno nalaze na Zlatiboru, a od 1. do 3. septembra će učestvovati na pripremnom turniru u Opatiji.

