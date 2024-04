"Parni valjak" večeras u Laktašima protiv Igokee

Košarkaši Partizan večeras igraju drugu utakmicu četvrtfinalne serije u regionalnoj ABA ligi.

Nakon trijumfa u Beogradu, crno-bijeli večeras od 18 časova igraju ponovo protiv Igokee, ovog puta u Laktašima.

"Pred nama je druga utakmica protiv Igokee. Imali smo nekoliko dana da se posvetimo njenoj pripremi i da u Laktaše krenemo sa nepromenjenom ambicijom, a to je završetak ove serije već u Laktašima. Ekipa Igokee je pokazala da je u stanju da igra na visokom nivou i samo uz maksimalno poštovanje domaćeg tima i visok nivo koncentracije mi možemo do pobede. Nadam se i da će nam naši navijači pružiti podršku na isti način kao i svaki put do sada u Laktašima", naglasio je Željko Obradović, trener Partizana.

Centar crno-bijelih Balša Koprivica uoči meča kaže:

"Očekujemo da Igokea pruži svoj maksimum i sve učini kako bi se serija vratila u Beograd. Pripremili amo se kroz nekoliko treninga, znamo vrline i mane protivnika i verujemo u pobedu koja bi nam već u Laktašima donela plasman u polufinale", poručio je Koprivica.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.