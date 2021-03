Partizan ispao iz Evrokupa

Košarkaši Partizana nisu uspjeli u odlučujućem duelu Top 16 faze Evrokupa da dođu do pobjede nad direktnim rivalom francuskim Metropolitanom koji je slavio sa 75:70.

Ovo je jedna od najneuspješnijih sezona beogradskog tima u posljednje tri decenije.

Partizan je znao šta mu je činiti nakon pobjede Lokomotive nad Trentom - morao je do trijumfa od četiri i više razlike.

Bolje je prvu četvrtinu odigrao francuski tim, ali je Partizan vodio nakon isteka prvih deset minuta. Vodio je Metropolitan 19:13, ali su Beograđani serijom 8:0 završili dionicu sa 21:19.

Igralo se u "talasima" i u drugoj četvrtini. Opet su Francuzi bili ti koji su se odlijepili, imali su 33:26, da bi opet Partizan odgovorio serijom 9:0, ali se na veliki odmor otišlo rezultatom 35:35.

Treću dionicu su "crno-bijeli" držali gotovo sve vrijeme u svojim rukama, ali nikako nisu uspijevali da dođu do nešto veće razlike. Uvijek je to bilo baš oko tih plus četiri, koliko je neophodno za prolaz, pa se tako u odlučujućih 10 minuta ulazi sa prednošću Partizana od 59:56.

Na najbolji mogući način je srpski tim otvorio posljednju dionicu, otišao vrlo brzo na plus devet - 65:56, ali je ponovo popustio, po ko zna koji put ove sezone i umjesto da slomi protivnika, on mu dozvoljava da se vrati i da slavi na kraju rezultatom 70:75. Metropolitan Levaloa je u četvrtfinalu.

Rašon Tomas je "vukao" Partizan sa 20 poena i šest skokova, ali je podršku samo donekle imao u Džošu Perkinsu koji je ubacio 10 poena. U francuskom timu Braun je postigao 18 poena, a pratili su ga Mišino sa 14 i Konate sa 10.

Kakva je cijela sezona Partizana, takav je bio i ovaj meč. Propustili su lijepu priliku da nešto više učine makar u Evrokupu, ali ni to nisu uspjeli.

Sigurno je da će uslijediti duboke analize zašto se sve ovo izdešavalo Partizanu ove sezone, a ujedno "crno-bijeli" mogu već od sutra da razmišljaju o novoj sezoni i planovima kako da im se ovo ne ponovi.