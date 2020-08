Partizan ne putuje u Sarajevo, Duško Vujošević stiže u Beograd

Kako TV Partizan saznaje, zbog pandemije virusa Covid19 i potencijalnih problema oko izlaska i povratka u zemlju, @partizanbc je otkazao učešće na turniru u Sarajevu koji je trebalo da se igra 4.-6. septembra. Umesto toga, zakazani su mečevi 8. i 10. septembra u Beogradu sa Klužom, u kojem radi legendarni bivši trener crno-belih Duško Vujošević. Prethodno, po povratku sa priprema u Vrnjačkoj banji, ekipa Vlade Šćepanovića će u subotu odigrati pripremni meč sa Slogom u Kraljevu. Snimak utakmice će biti emitovan na TV Partizan i objavljen na YouTube kanalu BC Partizan TV. Gledajte TV Partizan! IPTV (321), Supernova (111), Pošta Net (278), Orion Telekom (310), Crnogorski Telekom (116), MTEL Republika Srpska (139) #partizan #partizanbelgrade #kkpartizan #grobari #partizanovci #tvpartizan #bcpartizantv #partizanbc #bcpartizan #rkpartizan #jsdpartizan #vkpartizan #okpartizan #fkpartizan #fcpartizan #pfc

