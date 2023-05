Partizan pao u Ljubljani, majstorica odlučuje finalistu

Košarkaši Cedevita Olimpije pobijedili su Partizan 95:83 (29:26, 22:15, 22:19, 22:23), u drugom meču polufinalne serije ABA lige, i tako izjednačili na 1:1, pa će Crvena zvezda još sedam dana morati da sačeka ime rivala u borbi za titulu regionalnog šampiona.

Partizan je bolje otvorio meč i na startu stigao do plus sedam (12:5), ali uslijedio je odgovor domaćina koji je preokrenuo serijom 8:0. Sa tri vezane trojke Partizan je odbio napad Cedevita Olimpije i stigao do 21:13.

Uslijedila je velika serija domaćina - 16:2, za vođstvo Cedevita Olimpije 29:23. Seriju Ljubljančana prekinuo je Dante Ekzum trojkom sa pola terena uz zvuk sirene za kraj prve dionice.

Početak druge dionice u potpunosti je pripao Partizanu koji je ponovo stigao do preokreta i poveo 35:31. Opet je uzvratila domaća ekipa i preokrenula, da bi na veliki odmor otišla sa velikih plus 10 (51:41).

U trećoj dionici prednost domaćih je nastavila da raste, do maksimalnih plus 14 (73:59), da bi početkom četvrte dionice bilo i plus 16 (82:66). Poslije pet vezanih poena Jama Madara Partizan je na tri minuta prije kraja stigao do minus 11 (76:87), prenosi Tanjug.

Cedevita Olimpiju su ka pobjedi predvodili Jogi Ferel sa 21, Zoran Dragić sa 12, Alen Omić i Edo Murić sa 10, kao i Marko Jeremić i Amar Alibegović sa devet poena.

Najefikasniji kod Partizana bili su Kevin Panter sa 24 poena, Ekzum sa 16, i Džejms Naneli sa 14, dok je 11 dodao Matijas Lesor. Podbacio je Zek Ledej koji nije postigao poen iz pet šuteva ka košu domaćina.

Utakmica je odigrana pred 9233 navijača u Stožicama, a među njima je bilo više od 500 pristalica "crno-belih".

Treći, odlučujući meč serije, igraće se 6. juna od 20 časova u beogradskoj Areni.