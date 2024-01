Partizan pobijedio Cibonu, slijedi PAO

Košarkaši Partizana nisu briljirali, imali su tokom prve dionice minus od 12 poena, ali su bez Džejmsa Nanelija, Pi Džej Doužera i Alekse Avramovića, savladali Cibonu u Zagrebu sa 87:74. Odmah poslije trijumfa u glavnom gradu Hrvatske, izabranici Željka Obradovića su misli usmjerili ka duelu sa ekipom Panatinaikosa u Evroligi.

Prevagu na tasu Partizana donijeli su Bruno Kaboklo sa 18, Danilo Anđušić sa 17, Ognjen Jaramaz, Balša Koprivica i Zek Ledej sa po 10 poena. Kod Cibone, Aleksandar Aranitović je postigao 17, Krešimir Radovčić 16, Jakov Mustapić 13 poena.

Partizan je kao i mnogo puta tokom sezone jako loše počeo meč, pa je Cibona na krilima navijača stigla do prednosti od 12 poena – 21:9. Do kraja ovog perioda igre, crno-bijeli koji su u meč protiv Cibone ušli bez Avramovića, Nanelija i Doužera, stigli do 20:25.

Uslijedio je rat nerava u drugom kvartalu, Partizan nije briljirao, ali je imao dva poena prednosti – 40:38. Panter je postigao osam, Kaboklo sedam, Koprivica šest, Smit i Ledej po pet poena. Kod Cibone, Aranitović je postigao 11, Radovčić devet, Mustapić osam poena.

Partizan je tokom treće dionice pojačao stepen agresivnosti u odbrani, rješenja u napadu bila daleko kreativnija, pa su crno-bijeli pobjegli na 59:46, a Cibona nastojala da stigne do egala. Uoči posljednjeg kvartala, Partizan je imao plus 10 – 61:51.

Na šest minuta prije kraja Cibona je stigla do 63:67. Ofanzivnu agoniju Partizana sa tri slobodna bacanja je prekinuo Jaramaz. Nedugo zatim je pogodio i Kaboklo, Partizan je ponovo imao lijep kapital od devet poena, a Dino Repeša je uzeo minut odmora, kako bi pronašao modus da stigne do neizvjesne završnice i preokreta. Međutim, Partizan je do kraja ljubomorno čuvao stečeni kapital.

