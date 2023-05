Partizan ponovo poražen: Crno-beli moraju u Madrid po Fajnal for Evrolige

Košarkaši Partizana nisu iskoristili ni drugu meč loptu u seriji protiv Reala iz Madrida, pošto su na svom terenu ponovo poraženi od "Kraljevskog kluba", ovoga puta sa 85:78.

To znači samo jedno, crno-beli će morati u Madrid po Fajnal for Evrolige.

Imao je Partizan novu, drugu šansu da pred svojim navijačima dođe do plasmana u Kaunas, ali nisu uspjeli da je iskoriste, prenosi Telegraf. Ponovo je velika muka bio Valter Tavareš, centar Reala, koji je bio ogroman problem pod košem crno-belih.

Dosta se razlikovala ova utakmica od prethodnih, Partizan je bio taj koji je jako loše počeo utakmicu, ostali su u velikom zaostatku na samom startu, pa su kasnije jurili, nekako su uspjeli da stignu tokom treće dionice, ali se to veoma brzo raspršilo.

Ovoga puta je Partizan imao dosta muke sa penalima, dosta su promašivali, a to je i prelomilo meč.

Takođe, ne može da se ne istakne i činjenica da je ponovo falio Kevin Panter, kapiten crno-belih koji je morao da odsluži još jednu utakmicu suspenzije.

Njegovi poeni su bili i veoma bitni, jer je i Dante Eksum zakazao. Čak ni odlična partija Zeka Lideja od 25 poena nije bila dovoljno. On je bio i najefikasniji akter meča, dok je kod Reala prednjačio Adam Hanga sa 15.

Iako su obe ekipe startovale sa promašajima, Real je bila ekipa koja je dosta bolje otvorila utakmicu. Kraljevski klub je odmah na početku utakmice bio taj tim koji je pogađao u serijama, što je bilo dovoljno za prvu prednost. Brzo su otišli na 14:7, što je odmah presječno tajmautom.

Dosta velik problem za Partizan su bile trojke iz kornera, koje je pogodio Adam Hanga, čak je dvije u samo dva napada na startu meča. Poslije njega je pogađao i Džanan Musa, kao i Ćaćo Rodriges.

Partizan je imao dosta muka sa napadom u prvoj dionici, što se vidjelo po neefikasnošću. Međutim, sve što im nije išlo u prvoj dionici, krenulo ih je u drugoj.

Real jeste završio prvih 10 minuta sa dvocifrenom razlikom, imali su prednost od 27:15, ali je tada Joanis Papapetru stupio na scenu. On je pogodio koš uz zvuk sirene, a onda je otvorio drugu dionicu sa dvije nevjerovatne trojke.

Dante Eksum je takođe bio igrač koji je dobio priliku u drugoj četvrtini i to je odmah koristio, prolazio je kroz odbranu Reala bez muke.

Tada je Partizan pojačao svoju odbranu, a Real je počeo da ulazi u krizu kada se radi o napadima. Kraljevski klub nije koristio napade kao u prvoj dionici, lomila se greška za greškom, na sreću Partizana.

Koristili su to crno-beli, imali su priliku u nekoliko navrata i da izjednače, ali i pređu u vođstvo, ali je u tim momentima koncentracija bila u zapećku. Uspio je na kraju Partizan i da izjednači, da dođe do 42:42, kada je Ljulj iskusno natjerao Madara na faul na šutu za tri poena. Španac je iskoristio to, potom je i Anđušić pogodio trojku s pola terena, ali je to uradio nakon što se sirena oglasila.

Drugo poluvrijeme je bilo dosta drukčije nego li prvo. Partizan je bio taj koji juri prednost, koji juri rezultat, uspijevali su da dođu do nje, čak su i izjednačili u jednom momentu, preuzeli i vođstvo. Ipak, to nije bilo dugotrajno.

Taj kraj treće dionice je donio i ogromnu prednost Reala od šest poena.

Imao je "Kraljevski klub" prednost od 61:55, opet su crno-beli bili tu koji jure tu razliku.

Jurili su je uspješno i opet su je sustigli, ali, nisu imali snage za preokret. Na kraju je Jam Madar sa dvije ukradene lopte vratio Partizan na samo dva poena zaostatka, ali je tada Valter Tavareš postigao poene uz faul, čime je i odlučio meč.

Naneli i Lidej su imali trojke za vraćanje u život, međutim, promašili su obe, pa je tako Real otišao u pobjedu, prenosi Telegraf.