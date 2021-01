Partizan poslije drame ponovo izgubio od Borca

Košarkaši Borca savladali su Partizan u meču 14. kola ABA lige - 75:71

Čačani su tako i drugi put ove sezone savladali Partizan, pošto su slavili u prvom kolu u Beogradu.

Borac je bolje otvorio utakmicu i brzo došao do +8, pošto je bilo 10:2.

Partizan se vratio na dva poena zaostatka, ali nije uspio da preokrene rezultat, pošto su imali veliki broj promašaja i izgubljenih lopti.

Borac je na mali odmor otišao sa +4 (19:15), a prednost su povećali na startu druge dionice.

Partizan je dao samo dva poena za pet minuta, pa je Borac imao +10 i +12.

Pred kraj prvog poluvremena se Partizan vratio na samo dva poena zaostatka, a na veliki odmor se otišlo sa +5 za Borac.

Na startu drugog poluvremena Partizan dolazi do samo poena zaostatka i djelovalo je da će preokrenuti, ali su onda ponovo proradili šuteri Borca.

Nastavili su da pogađaju trojke i poslije faula Mike nad Todorovićem na šutu za tri poena, Borac dolazi do +8 ponovo.

Treću četvrtinu je Borac završio sa pet vezanih poena i imao je +10 pred posljednjih 10 minuta.

Partizan posljednju četvrtinu otvara sjajno. Napravili su seriju 10:0 i došli do izjednačenja na pet minuta do kraja.

Ognjen Jaramaz povrijedio je koljeno pošto je nezgodno doskočio i iznesen je sa parketa.

Do kraja igralo se koš za koš. Vodio je Partizan, Miler-Mekintajer bio je sjajan, a Borac na dva i po minuta do kraja novom trojkom dolazi do prednosti.

Kočović je bio junak Borca u završnici.

Vezao je pet poena i doneo +4 na 30 sekundi do kraja.

Na 20 sekundi do kraja, Miler-Mekintajer smanjuje na dva poena zaostatka i obje ekipe ostale su bez tajm-auta.

