Partizan pronašao zamjenu za Matijasa Lesora

KK Partizan ne gubi vrijeme u ljetnom prelaznom roku, već aktivno traži pojačanja kako bi unaprijedio roster. Dva nova igrača su se pridružila "Crno-bijelima" - Ognjen Jaramaz i Mateuš Ponitka, sa većinom prvotimaca je produžen ugovor, ali nedostaje startni centar.

Matijasa Lesora nema, a izgleda da još uvijek nema adekvatne zamjene. Postojala je nada da bi Frenk Kaminski mogao ponovo da obuče Partizanov dres, ali s obzirom na njegove ambicije da ostane u NBA ligi, čekanje na njegovu odluku može biti rizično.

U potrazi za rješenjem, Partizan se okrenuo prema Americi, tačnije prema NBA i Razvojnoj ligi.

Prema informacijama izraelskog novinara Tomera Givatija, na meti "Crno-bijelih" je 24-godišnji portugalski centar Nimis Keta. Keta je visok čak 213 centimetara, što ga čini impresivnim u reketu.

Partizan Belgrade are following the case of Neemias Queta, Sacramento Kings @IsraelHayomHeb