Partizan razbio Asvel u Vilerbanu

Poslije Crvene zvezde koja je ofanzivnom klinikom srušila francuski klub, i Partizan je uspio da savlada isti tim, ovoga puta u Vilerbanu, zahvaljujući defanzivnoj klinici ekipe Željka Obradovića. Bilo je 62:88.

Frenk Džekson i Majk Skot na jednoj, odnosno Kevin Panter i Zek Ledej na drugoj strani su vodili poentersku bitku, gledali smo rezultatsku klackalicu, a onda se priključio i Frenk Kaminski koji je sa četiri uzastopna poena donio "Crno-belima" 15:10.

Uslijedio je period dobre igre i jednih i drugih u odbrani, izuzetna agresivnost, a Partizan je stigao i do maksimalnih plus devet početkom druge dionice, najviše je tome kumovao Pi-Džej Doužer koji je unio dosta živosti u napad svog tima i pronalazio je način kako da razbije odbranu protivnika.

Dva i po minuta je trebalo Asvelu da postigne poen u drugoj četvrtini, ali Partizan nije stao, Kaminski je poslao loptu Trifunoviću u ćošak za 29:16!

Svi su se zabrinuli za Kevina Pantera kada se našao na parketu, izgledalo je kao da se povrijedio, Obradović ga je povukao na klupu i nije se više vraćao na parket do kraja poluvremena, svi su se nadali da će ga vidjeti tokom drugog poluvremena.

Anđušić je unio novu živost u ekipu Partizana, pa su "Crno-beli" držali prednost, a poslije poena Kaminskog bilo je i 24:39.

Fantastična akcija Pantera i Smailagića poslije čega su "Crno-beli" stigli i do maksimalnih 20 poena viška. Apsolutnu dominaciju Partizana potvrdio je Ledej zakucavanjem poslije promašene trojke Smailagića, a poslije poena Smailagića Partizan je imao novu maksimalnu prednost, 61:38!

Potpunu nemoć Asvela dokazao je Nando De Kolo koji je promašio čitav obruč prilikom otvorenog šuta za tri poena, a onda nevjerovatna serija Partizana, polaganje Avramovića, zakucavanje Nanelija za 65:38 i to sve uz tehničku grešku domaće klupe! Ubrzo je bilo i 30 poena razlike, sve se to dešavalo na tri minuta do kraja treće dionice.

Konačno se pojavio i Mateuš Ponitka na parketu, kao i Balša Koprivica, a Partizan je stao, Asvel je vezao šest poena, smanjili su i na 20 poena razlike, ali onda je tek uslijedila, vjerovali ili ne, treća trojka Partizana preko Nanelija na 8 minuta do kraja susreta.

Do tog trenutka Partizan je za tri poena šutirao 2 od 13.

Na šest minuta do kraja, svi igrači Partizana su stigli do poena nakon što se Koprivica upisao u strijelce, a onda je Naneli pogodio još jednu trojku za +28, a onda zakuvanje Koprivice za povratak najvećeg vođstva!

Tražio je Obradović i od košarkaša Partizana maksimalnu ozbiljnost kada je već sve bilo riješeno, bjesnio je u jednom trenutku kraj terena, a Asvel je na kraju uspio da ublaži prednost "Crno-belih".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.