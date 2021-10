Partizan sa plus 22 protiv Studentskog centra

BEOGRAD - Košarkaši Partizana pobjedili su večeras Studentski centar 79:57 u trećem kolu ABA lige u Štark Areni u Beogradu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Alen Smailagić sa 13 poena i pet skokova i bez promašenog šuta, Kevin Panter je postigao 12, dok je Uroš Trifunović stao na 10.

U poraženom timu najbolju rolu imali su Kenan Kamenjaš i Vasilije Baćović sa 10 koševa.

Crno-bijeli su bez većih problema došli do treće pobjede u regionalnom takmičenju, pošto su odmah na startu meča pokazali da će debitant u ABA ligi imati težak zadatak protiv njih.

Domaći su bolje otvorili duel, odmah su napravili seriju 9:2, zahvaljući Urošu Trifunoviću, a prvi dio igre dobili su 20:9.

Do kraja poluvremena domaći tim imao je dvocifrernu prednost, a tačku na susret Partizan je stavio početkom treće dionice serijom 13:4, a ubrzo poslije toga došao je do velikih plus 20.

Potpunu dominaciju izabranici Željka Obradovića pokazali su i u posljednjih 10 minuta, kada su odličnom igre došli do čak 25 poena viška.

Partizan naredni meč igra protiv Cibone u Zagrebu, dok će Studentski centar na gostovanje Splitu.