Partizan savladao Olimpiju

Košarkaši Partizana savladali su u Beogradu ekipu Olimpije 82:79, u utakmici drugog kola regionalne ABA lige. Rade Zagorac najefikasniji u ekipi crno-belih sa 26 poena.

Poslije pobjede nad Cedevitom u Zagrebu, košarkaši Partizana zabilježili su i drugi trijumf na startu Јadranske lige, a u Beogradu je savladana ekipa Olimpije 82:79.

U prepunoj dvorani "Aleksandar Nikolić", Partizan i Olimpija odigrali su izjednačen meč, koji su crno-beli riješili u svoju korist u samom finišu, prije svega zahvaljujući dobroj odbrani.

Gosti iz Ljubljane ušli su u posljednjih minut i po sa prednošću od "pola koša", ali dvije dobre odbrane domaćih i trojke Pejdža i koš uz faul Zagorca, na drugoj strani, donijele su Partizanu "vjetar u leđa".

Ipak, tu nije bio kraj uzbuđenjima, pošto su gosti na 13 sekundi do kraja trojkom Mesičeka stigli do minus tri. Ipak, crno-beli u penal-završnici nisu dozvolili iznenađenje i stigli su do novog trijumfa.

Zagorac je meč završio sa 26 postignutih poena, Markus Pejdž dodao je 13, a Vanja Marinković 12 poena za Partizan, dok je u poraženoj ekipi odličan bio Јan Špan sa 24 poena.

Partizan je zabilježio i drugi trijumf u ligi i dijeli prvo mjesto na tabeli zajedno sa ekipom Mege, koja je nešto ranije ubjedljivo savladala ekipu FMP-a 89:61.

Naredni meč ekipa Partizana igra u baru protiv Mornara.

U prvom meču drugog kola, Cedevita je kao gost savladala ekipu Zadra 95:85.