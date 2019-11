Partizan se plasirao u Top 16 fazu

Košarkaši Partizana su pobjedom nad Ritasom rezultatom 86:81 uspjeli da se plasiraju u Top 16 fazu Evrokupa.

Ritas je nešto bolje počeo ovaj susret. Uspjeli su već u prvoj polovini prve četvrtine da stvore razliku od dva posjeda, pošto je za Partizan jedine poene postigao Rade Zagorac, tačnije prvih 12 poena.

Tu monotoniju razbio je Rašon Tomas, koji je sa linije za slobodna bacanja postigao svoje prve poene, a i prve poene nekoga ko se ne zove Rade Zagorac.

Iako je djelovalo da će gosti dobiti prvu četvrtinu, Partizan je napravio svoju seriju i trojkom Uroša Trifunovića došao do prednosti 23:21.

Odlično su izabranici Andree Trinkijerija nastavili ovaj susret. Uspeli su veoma brzo da kreiraju svoju seriju od 7:0 i da povedu sa 30:21, da bi Ritas umeo da odgovori kontra serijom i za par minuta je pisalo na semaforu 30:29.

Sjajna sekvenca Vila Mozlija, koji je sjajno čuvao reket i za 20 minuta košarke zabilježio 4 rampe, imao je i dva odlična zakucavanja, pa su crno-bijeli ipak uspjeli da na "veliki odmor" odu sa 46:40.

Treća četvrtina je počela slobodnim bacanjima za Ritas, pošto je po završetku druge četvrtine tehničku grešku dobio Andrea Trinkijeri. Ipak, ova dionica je bila dobra po crno-bijele pošto su uspjeli da nadograde stečenu prednost i stekli dvocifrenu razliku po prvi put na utakmici.

To se dogodilo poslije sjajne reakcije u odbrani Nemanje Gordića i dobro završene kontre, pa su sa 11 razlike počeli posljednji kvartal. Rade Zagorac je nastavio tamo gdje je stao i za tren oka došao do 73:57, Adomaitis je zvao tajm aut, ali mu to nije puno pomoglo.

