Partizanu specijalna pozivnica u Evrokupu

Košarkaški klub Partizan dobio je specijalnu pozivnicu za učešće u Evrokupu naredne sezone, potvrdio je danas predsjednik Ostoja Mijailović.

Mijailović se na svom Twitter profilu zahvalio Evroligi što je uručila "vajld kartu" crno-bijelima za Evrokup.

"Ponosan sam što mogu da objavim da će Partizan igrati u Evrokupu. Hvala Evroligi što je prepoznala naše napore da ojačamo klub i pruži nam šansu da nastupimo u njenom takmičenju", napisao je Mijailović.

Partizan je prošlu sezonu u ABA ligi završio na petom mjestu koje ne vodi u Evrokup, ali će igrati u tom takmičenju sa Crvenom zvezdom.

I am proud to announce that #KKPartizan will play in 2018/19 @EuroCup



Thank you @Euroleague for recognizing all our efforts to strengthen the club and for giving us chance to participate in your competition next year. pic.twitter.com/gCnb8y0jLz