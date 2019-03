Pau Gasol napušta San Antonio i prelazi u Milvoki

San Antonio i Pau Gasol postigli su dogovor oko otkupa ugovora ovog španskog košarkaša i on će u narednim danima postati novi igrač Milwaukee Bucksa.

Ova informacija znači da će oba brata Gasol igrati u play-offu jer je posljednjeg dana prelaznog roka njegov brat Mark napustio Memphis i pojačao je Toronto.

Pau Gasol je dva puta bio NBA prvak - 2009. i 2011. godine, a njegov dolazak biće veliko pojačanje za Milwaukee koji je trenutno lider u Istočnoj konferenciji.

"Danas je dan kada napuštam San Antonio. Igranje za jednu od najboljih franšiza u NBA istoriji bio je pravi san i bila mi je čast biti član ove porodice. Hvala svima u klubu, mojom saigračima, trenerima, Popu i najviše navijačima što čine ovo mjesto posebnim", napisao je Gasol na društvenim mrežama.

Gasol ima 38 godina i nije bio zadovoljan minutažom koju u posljednje vrijeme dobija u San Antoniju, a njegovim dolaskom Milwaukee će postati još konkurentniji u borbi za NBA prsten.

Today, I bid farewell to @spurs. It’s been a dream to play for 1 of most storied franchises in @NBA history, an honor to be part of Spurs family. To all the staff, my teammates, the coaches, RC, Pop and, above all, the fans, thank you for making this place so special. #GoSpursGo! pic.twitter.com/PCw7Ez9PpP