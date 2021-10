Pau Gasol završio košarkašku karijeru

Legendarni španski košarkaš Pau Gasol, na zakazanoj konferenciji za medije, zvanično je objavio da je njegovoj karijeri došao kraj.

Gasol je tokom posljednje sezone odigrao nekoliko mjeseci u dresu Barselone sa kojom je poražen u finalu Evrolige, prenosi Telegraf.

Ovaj 41-godišnji Španac je tokom svoje karijere osvajao NBA šampionat, dok je sa reprezentacijom bio prvak svijeta 2006. i Evrope tri puta.

Tokom NBA karijere igrao je za Memfis, Lejkerse, Čikago Bulse i San Antonio Sparse uz kratku epizodu u Milvoki Baksima.

It's the end of an era as @paugasol retires from basketball as an all-time great. Gracias Por Todo Pau @FIBAWC Champion and MVP 3 x @EuroBasket and 2 x MVP 7 x @EuroBasket Medals 3 x @Olympics medalist pic.twitter.com/xXpa2f01UP