Peđa Stojaković u Kući slavnih

Legenda srpske košarke Predrag Peđa Stojaković primljen je u FIBA Kuću slavnih.

Kako je FIBA objavila, slavni srpski šuter biće primljen u Kuću slavnih, uz Redžija Milera.

Pored pomenutih, sa ovih prostora u Kući slavnih biće primljenan i legenda ženske jugoslovenske košarke Danira Nakić-Bilić, a na spisku su Danijel Peterson, Romain Sato..., prenosi b.92.

