Pešić: Da ne letimo u kosmos, tamo smo gde smo hteli

Utakmica je završena, bila je teška protiv Izraela koji igra neobičnu košarku sa dosta promena. Mi smo dali 89 poena, sa visokim procentima šuta, svaka utakmica je novo iskustvo za nas i važna prvo da pobedimo, a drugo da naučimo nešto, rekao je selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić poslije pobjede protiv Izraela.

Srbija sada ima skor 4-0 i za prvo mjesto u grupi igraće protiv Poljske u četvrtak od 21 sat.

"Znamo naš cilj na ovom turniru, da bismo ga ostvarili, da kao prvi odemo iz Praga i igramo dobru košarku u Berlinu, samo sa Jokićem – to nije moguće. Ko god želi nešto da ostvari, treba mu i Micić i Jokić i Kalinić na primer ili Gudurić ili Jagodić-Kuridža. Tim je iznad svih", izjavio je Pešić na konferenciji za medije.

Jokić zna šta je njegov posao i voli da čini sve druge igrače boljim. Nemojmo previše da se "puvamo", to što vi verujete reprezentaciji, to nam daje dobar osećaj, srećni smo i zadovoljni, samo da se ne pravimo previše važni po Pragu, jer nećemo dobijati svaku utakmicu po 20 razlike, dodao je on.

"Da ne budemo navijači, nego smireni i svako da radi svoj posao. Vi novinari dobro radite svoj posao, volite reprezentaciju i navijate, ali nemojte da pravite velika očekivanja, ne zato što mi ne želimo da ih ispunimo, već jer nam treba mirnoća, da ne letimo prerano u kosmos. Vidite da favoriti gube utakmice, mi smo tamo gde smo želeli da budemo pred poslednju utakmicu u grupi".

Pešić je otkrio i šta je potrebno popraviti.

"Odbranom nikada nismo zadovoljni, mislimo da je ona baza kompletne naše igre. Protiv ekipe kakva je Izrael, problem je bio što mi nismo skokove u odbrani pretvarali u kontre, to nam je malo smetalo. Više smo mislili na naš napad, nego da je kontranajbolji napad protiv takve odbrane. Nismo dovoljni trčali, previše smo igrali pet na pet. Povrede su nas poremetile, svaki dan neko izađe i svaki dan se nama nešto desi. To i igračima smeta".

Informacija o povredama kapitena Vladimira Lučića i Nemanje Nedovića još uvijek nema, čeka se riječ doktora.

"Za sada ne znamo ništa, videćemo šta kažu doktori", poručio je Pešić.