Pešić: Igraćemo protiv Kanade, najbolje ekipe na prvenstvu

MANILA - Selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić rekao je danas da je naredni protivnik "Orlova" Kanada najbolja ekipa na turniru, iako je Njemačka jedina stigla do polufinala bez poraza.

"Nemačka jeste ekipa koja je jedina bez poraza, ali je za mene Kanada kompletan paket i najbolja ekipa. Imaju evropskog trenera i tačno se vidi njegov uticaj u načinu kako igraju. Igraju mnogo drugačije u odnosu na Sjedinjene Američke Države. Igru su prilagodili FIBA pravilima bolje nego Amerikanci. Za razliku od nekih ekipa koje imaju individualni kvalitet, oni igraju odbranu. To otežava i pripremu utakmice", kazao je Pešić.

Još je Kari dodao:

"Sutra moramo da se borimo svim silama da im oduzmemo najjače oružje, a to je taj kontranapad i igra jedan na jedan, gde su individualno mnogo jaki i atletski sposobni. Igraćemo po mom mišljenju sa najboljom ekipom", naveo je Pešić u izlaganju pred polufinalni meč protiv Kanade, koji je na programu sutra u 10.45 sati.

Poslije meča sa Litvanijom, prvi put od početka Mundobasketa "Orlovi" su imali dva dana pauze uoči novog meča.

"Prijao je odmor, odmor uvek prija ako znate kako da ga iskoristite. A da li smo spremni za sutrašnji meč, videćemo sutra. Malo smo se mentalno i fizički odmorili. Uvek ima neka povredica ali to nisu povrede koje izbacuju igrača da ne igra. Svi smo spremni i raspoloženi. Presija nije dobra, ali ako je tenzija prisutna u rukama, nogama i glavi ona povećava bolju koncentraciju u igri, ali i odgovornost. Tenzija je za mene jedna pozitivna stvar. Onda si spreman i zategnut", rekao je selektor.

Kanađani su u četvrtfinalu izbacili Sloveniju, a Pešić ističe da kanadski tim ima mnogo kvaliteta.

"Gledamo svaku utakmicu, pogotovo kad dolaze ovi važni mečevi. Kanada je jedna sjajna ekipa. Tim sa niskom petorkom, niskim igračima. Oni počinju meč sa dva visoka igrača ali posle toga, igraju praktično sa niskim igračima, sa četiri spoljna i jednim visokim. To je NBA košarka. Ništa to nije novo, ali je interesantno na koji ćemo se način mi organizovati i ko će koga da čuva. Ono što je najvažnije jeste, koliko ćemo biti spremni da taj njihov kontranapad zaustavimo. Tu su oni fantastični, imaju individualnu tehniku. Sve su to dobri individualni napadači i odbrambeni igrači. Kanada je ekipa koja je na turniru pokazala najbolju odbranu, ili jednu od najboljih odbrana", istakao je Pešić.

Selektor je zadovoljan jer je ostvaren primarni cilj prije polaska na Mundobasket, a to je ovjera vize za Olimpijske igre, prenosi "Tanjug".

"Ja sam još na prvoj konferenciji rekao da je naš primarni plan i cilj odlazak na Olimpijske igre. Ova generacija, pre svega igrači koji su rođeni 1994. i 1995. godine, treba da obeleže ovo vreme srpske košarke. To je veliki uspeh, i svi se tome raduju i verujem da će sutra imati dodatnu motivaciju", zaključio je Pešić.