Pešić: Imamo šansu da pobedimo Amere

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić održao je konferenciju za novinare povodom završetka prve faze priprema pred odlazak na Olimpijske igre.

Košarkaši Srbije su od okupljanja 24. juna radili u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, gdje su odigrali dvije trening utakmice zatvorenog tipa protiv reprezentacije Nizozemske.

Srbija je slavila u oba meča – 90:74 u prvom koji su obilježili Uroš Plavšić i Nikola Jokić i 95:61 u drugom u kojem je zablistao Vanja Marinković.

"Da li sam zadovoljan trenutnim stanjem, nisam, uvek može bolje. Ali bitno je da radimo i da se vidi pomak. Znate da svi igrači dolaze iz različitih sredina, da u svojim klubovima imaju drigačije navike i sada treba da se naviknemo jedni na druge i uklopimo, a vremena je malo. Znate da nas prva takmicarska utakmica čeka već 28, što je za maltene dve sedmice, a znate i protiv kakvih ekipa igramo. To su sve zahtevne ekipe, a vremena je malo", rekao je na početku obraćanja Pešić.

Pa je dodao.

"Neću da ispadne da sada ja nešto kukam, ali ako već razgovaramo o tome, red je da vam kažem kakvo je stanje, a i da nešto naučite od trenera".

Prokomentarisao je Pešić grupu na OI.

"Portoriko je najopasniji. Ja se ne smejem, fantastična su ekipa, dobili su neke igrače, pogotovo iz Nju Orleansa koji je neviđen igrač na poziciji jedan. Ne mogu da kažem da je sam dobio kvalifikacije, ali videli ste atmosferu u San Huanu. Mnogo je teško tamo da dobiješ utakmicu. Litvanija je kompletirana ekipa, taman i kad ne budu u sastavu, dobiti Portoriko u onoj atmosferi je teško. Ne znam da li bi mi dobili. Sva sreća je da smo mi to rešili u Manili, pa nismo morali da idemo na dodatne ispite da vidimo gde se nalazimo", rekao je Pešić.

Istakao je da imamo šanse protiv SAD.

"Naša grupa je sa jedne strane za nas koji pripremamo utakmice dobra, jer su svi isti. Pogotovo na način na koji igraju. Vi koji ste gledali našu utakmicu, ili ste uspeli da gledate uspete da gledate utakmice Južnog Sudana, videli ste kakva je to ekipa. U stanju su da pobedimo svakoga. Moramo da budemo pripremljeni fizički dobro. Imamo talenat i kvalitet, nema dilema, ali moramo fizički da budemo u mnogo boljem stanju, da bi mogli da igramo jednu košarku protiv ove tri ekipe. Imamo šanse protiv Amerikanca, uvek nešto može da se desi u jednoj utakmici, ali tako i Južni Sudan razmišlja kad igra protiv nas, sve je moguće."

Dodao je da novinari ne bi trebali dodatno da "pale" navijače.

"Grupa nam je komplikovana, ali verujem mom timu i u moj rad. Samo se malo smirite vi koji nas povezujete sa našim navijačima da malo spuste loptu na zemlju. Biće to jedan turnir dosta komplikovan. Treba da znate da mi kao drugi ne igramo sa trećim. Mi ako budemo drugi, što treba da bude realno iz ove perspektive i naš cilj, onda mi ne igramo sa trećim, ili sa prvim ili sa drugim u četvrtfinalu. To će da bude vrlo interesantno sa kim ćemo mi ako budemo drugi, ali prvo morao da dođemo dotle. Možemo da dobijemo Kanadu u četvrtfinalu, a onda je sve to problematično. Žreb ne samo za nas, nego za sve ekipe je problematičan. Japan ili Južni Sudan koji nemaju još to iskustvo ili taj kvalitet, što je realno. Boriće se 10 ekipa za medalju. Videli ste kako je Brazil pregazio i uništio Letoniju, koja je bila najveće iznenađenje Svetskog prvenstva. Teško je da mi dođemo sa Brazilom, mi ako budemo drugi, možemo da dođemo sa prvim ili drugim u grupi A. Sistem je sasvim drugačiji od ostalih Olimpijskih igara. Ne treba da se 'palite' i govorite da ako neko može da dobije Amere to je Srbija. Pošto se vi petljate u moj posao, ja ću u vaš. Nije da bodrite, to je posao navijača."

Konačan Spisak?

"Krećemo 24. jula za Lil, verovatno veče pre toga ću saopštiti konačan spisak. Iz mnogo razloga neće biti pre toga, pre svega zbog ne daj Bože povreda. To nije laka odluka. Moramo da budemo svi zdravi da bismo svi mogli da donesemo odluku".

Povreda Dejana Davidovca na treningu i oporavak Nikole Jovića.

"Nikola Jović je počeo da trenira, ali ne sa ekipom, samo individualno. Krajem prošle nedelje je skinuo "čizmu". On radi sa fiziotarapeutima i atletskim trenerima. Ostaje doktor, fiziotarapeut, kompletan tim koji će mu stajati na raspolaganju ovih sedam dana dok smo mi na putu, da vidimo da li mogu da ga pripreme da se priključi ekipi. Najvažnije da nije ruptura ili polomljeno. Davidovac se povredio u meču sa Holandijom, neće imati za njega košarke narednih sedam dana. Moraće da radi specijalnu vrstu terapije. Moraće da daju maksimum da se vrati. Bio je fantastičan nikada bolji. Treba vremena da uđe u svoj ritam. Ono što je dao na treninzima i intezitet, ne bi ga prepoznali. Nadam se da će se oporaviti. Stvarno mi ga je žao, toliko je dao. Žao mi je što se povredio. Pao je nezgodno na kuk. Nadamo se da će da ga oporave kada se vratimo 18. juna. Mnogo nam je važna ta njegova, nemamo mnogo igrača na tim pozicijama. On i Jović su na istim pozicijama, ali različiti profili i igrači, ali na istim pozicijama."

"Orlovi" će u nastavku priprema odigrati prvi javni pripremni meč sa Francuskom u Lionu u petak, a naredne nedjelje će učestvovati na turniru u Abu Dabiju gdje je čekaju dvije jake provjere sa Australijom i SAD.

Srbija će pripreme za OI završiti u Beogradu, gdje će odigrati generalnu probu sa Japanom u Areni.

(b92)

